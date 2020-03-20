Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'e karşı 20 aşı geliştirildi

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'e karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, Koronavirüs'e karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı. Vujnovic, Novosibirsk’te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.

Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, Dünya Sağlık Örgütü'nün de Koronavirüs'le mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi. (İHA)