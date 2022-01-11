Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'e grip muamelesi yapılmamalı

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs'e bir pandemik değil de grip gibi bir endemik hastalıkmış gibi davranılmasının yanlış olacağını ifade etti. Yapılan açıklamada Omicron varyantının henüz stabilize olmadığı belirtildi.

DSÖ'nün Avrupa yetkililerinden Catherine Smallwood düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzde hala çok fazla belirsizlik var. Virüs hızlı evriliyor ve yeni zorluklar yaratıyor" diye konuştu.

Smallwood, "Henüz Koronavirüs'e endemik diyebileceğimiz noktada değiliz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Koronavirüs'ün "öldürücülüğünün düşmesinin" ardından hastalığı gribi takip ettikleri gibi takip edebileceklerini belirtmişti. Bunun hayata geçirilmesi, Koronavirüs'e "pandemik" yerine "endemik" hastalık muamelesi yapılması anlamına geliyor.