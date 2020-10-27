Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü: Koronavirüs salgınında pes edemeyiz

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir ABD'li yetkilinin önerdiği gibi yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele önlemlerini bırakmanın 'tehlikeli olduğunu' söyledi. Ghebreyesus, ülkelere "Pes edemeyiz" sözleriyle seslendi.

AFP'nin aktardığına göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aylar süren Koronavirüs mücadelesinin ardından dünya genelinde 1.1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Ghebreyesus, "Bu çok zor ve Koronavirüs yorgunluğu gerçek ama pes edemeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yönetimin stratejisinin virüsü kontrol etmekten çıkıp hafifletmeye döndüğünü söylemişti.