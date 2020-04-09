Dünya Sağlık Örgütü, evcil hayvan sahiplerini uyardı: Koronavirüs kediler için risk oluşturuyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid - 19) salgınının yarasa ya da pangolinden yayıldığı tahmin edilse iddia henüz kesinleşmiş değil. Ancak birçok hayvanın çeşitli tiplerde Koronavirüs taşıdığı biliniyor. Bu durum Covid-19’un ilk günlerinden beri "Evcil hayvanlardan Koronavirüs bulaşır mı” sorusunu akıllara getiriyor. Harbin Veterinerlik Araştırma Enstitüsü’nün bilim dergisi Science’ta yayımlanan araştırmaya göre, kediler insanlardan Koronavirüs kapabilir ve hatta diğer kedilere bulaştırabilir. Dünya Sağlık Örgütü de insanların hayvanlara karşı tehdit olma riski taşıyabileceğini belirterek, evcil hayvan sahiplerini uyardı.

Medyascope'tan Cansu Şimşek'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü virüsün evcil hayvanlar üzerindeki etkisini araştırıyor. DSÖ'den epidemiyolog Maria van Kerkhove tarafından yapılan açıklamada, “Evcil hayvanların bulaştırmada bir rolü olduğunu düşünmüyoruz, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabilirler. Daha önce Hong Kong’ta iki köpek, Belçika’da iki kedinin ve son olarak Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kaplanın enfekte olduğunu gördük. Şu an hayvanların nasıl enfeksiyon kaptıkları üzerine araştırmalar sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Evcil hayvanların tümü virüs tehlikesi ile karşı karşıya mı?

Bilim dergisi Science, kedilerin Koronavirüs'ten enfekte olabileceğini gösteren bir araştırmasını yayımladı. 20 Çinli bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, kedilerin köpeklere göre enfekte olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmada köpekler, tavuklar ve ördeklerin enfekte olma ihtimalinin sıfıra yakın olduğu belirtildi. Kediler gibi enfekte olma ihtimali olan bir diğer tür ise dağ gelincikleri.

Kediler, insanlar için tehdit değil

İngiliz Veteriner Hekimler Birliği ise Koronavirüs salgının yayılmaması için kedi sahiplerine hayvanlarını evde tutmaları çağrısı yapıyor. İngiliz Veteriner Hekimler Birliği, evde hastalık belirtisi gösteren biri varsa kedilerin sokak ile teması kesilerek evde tutulması tavsiye ediyor.

Araştırmada ayrıca kedilerin insanlar için değil, diğer kediler için tehdit olduğuna dikkat çekildi. Enfekte olan kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında, tıpkı insanlarda olduğu gibi, yoğun lezyonlar görülüyor. Kedilerdeki bu lezyonlar solunum damlacıkları yoluyla birbirlerinin enfekte olmasına sebep oluyor.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Dr. Mike Ryan, “Evcil hayvanlar saygı ve sevgiyi hak ediyor, kötü muameleyi değil. Onlar da bizim gibi virüsün kurbanları” dedi.

TIKLAYIN - Kediye, sahibinden Koronavirüs bulaştı