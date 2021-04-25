Dünya Penguen Günü: Küresel ısınma sınırlandırılamazsa yüzde 50'si yok olabilir

Dünya Penguen Günü, küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle penguenlerin karşı karşıya olduğu tehditler hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için 25 Nisan Pazar günü kutlanıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılamaması halinde Antarktika kıtasında yaşayan İmparator penguen kolonilerinin yüzde 50'sinin yok olabileceği uyarısında bulundu.

Jeofizik uzmanlarının geliştirdiği modellere göre küresel ısınma sanayi öncesi dönemlere oranla 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılamazsa, yüzyılın sonunda yağışların yüzde 240 artacak ve yoğun yüzey erimesi ile buz erozyonuna sebep olacak.

Euronews'te yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Küresel Isınma Özel Raporu'na göre dünya sıcaklığındaki artışı 2015 Paris Anlaşması'nda "2 derecenin altında ve 1.5 derecede sınırlama" hedefine 2030-2052 yılları arasında ulaşıyor.

2019 yılında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında yaşayan İmparator penguen türünün tehlikeye girdiğini ortaya koymuştu. İngiliz Antarktika Araştırmaları kurumu, İmparator penguenlerin en fazla çiftleştiği yerlerden biri olan Halley Koyu'nda 2016 ve 2017 yıllarında hiç üreme olmazken, 2018 yılında normalden çok düşük bir oranda yavru penguen dünyaya geldiğini duyurmuştu.