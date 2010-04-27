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Yaşam

Dünya ormanları 5 yılda yüzde 3 küçüldü

27 Nisan 2010 15:27

T24- Araştırmacılar, dünyanın oksijen kaynağı olan ormanların son 5 yıl içinde yüzde 3 küçüldüğünü bildirdi. 

     Güney Dakota ve Syracuse Üniversitelerinden bir grup bilim adamı, uydu görüntülerine dayanarak yaptıkları araştırmada, dünyadaki ormanların 2000 - 2005 yılları arasında 1 milyon kilometre kare küçüldüğünü belirledi. 

     Pnas dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, orman yüzeyindeki değişiklikleri değerlendirmelerine olanak sağlayan bir matematik sistemi kullanarak, bu yıllar içinde farklı uydular tarafından çekilmiş görüntüleri inceledi. 

     Araştırmaya göre, bu süre içinde dünyadaki ormanlık alanlar 1 milyon 11 bin kilometre kare azaldı. Brezilya 165 bin kilometre kareyle ormanlarını en çok kaybeden ülkeler listesinin başında yer alırken, onu 160 bin kilometre kare ile Kanada takip etti. Kıtalar bazında ise listenin başında olan Kuzey Amerika'yı, Asya ve Güney Amerika izledi. 

     Bu araştırma metodunun, ormanların ne kadarının doğal nedenlerle ne kadarının ise insan hatası sebebiyle yok olduğunu göstermediğine işaret eden araştırmacılar, yine de bu kadar büyük bir kaybın endişe verici olduğunu kaydetti.

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