T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Dünya onu 'Music' şarkısıyla tanımıştı; John Miles hayatını kaybetti

07 Aralık 2021 10:40

T24 Dış Haberler

Rock müzisyeni John Miles'ın 72 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Jarrow doğumlu müzisyenin en bilinen eseri 1976'da İngiltere listelerinde 3. sıraya kadar tırmanan rock balladı 'Music'ti. Melody Maker dergisi bu eserden sonra Miles'ı "Britanya rockının en parlak ve yeni gücü" olarak nitelendirmişti. 

Miles, kariyerinde Alan Parsons Project'te de yer aldı ve Tina Turner'la birlikte çalıştı. 

Müziyenin ailesi, Miles'ın kısa süren bir hastalığın sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

john milesmusicşarkıhayatını kaybetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24