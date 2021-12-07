Dünya onu 'Music' şarkısıyla tanımıştı; John Miles hayatını kaybetti

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Rock müzisyeni John Miles'ın 72 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Jarrow doğumlu müzisyenin en bilinen eseri 1976'da İngiltere listelerinde 3. sıraya kadar tırmanan rock balladı 'Music'ti. Melody Maker dergisi bu eserden sonra Miles'ı "Britanya rockının en parlak ve yeni gücü" olarak nitelendirmişti.

Miles, kariyerinde Alan Parsons Project'te de yer aldı ve Tina Turner'la birlikte çalıştı.

Müziyenin ailesi, Miles'ın kısa süren bir hastalığın sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.