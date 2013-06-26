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Kültür-Sanat

Dünya Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den 8 kişilik ekip

50 ülkeden 500 sanatçının katılımıyla 29 Haziran-10 Temmuz arasında Hırvatistan'da gerçekleşecek 'World Art Games'te Türkiye'yi 8 kişilik ekip temsil edecek.

26 Haziran 2013 15:58

Etkinlikte resim, heykel, seramik, fotoğraf, edebiyat, tiyatro, bale, opera, müzik, TV, film, sokak sanatları, iç mimari, moda tasarım, mutfak sanatları olmak üzere 15 kategori var. Ülkeler kendi kültürlerini temsil eden sanat eserlerini sergileyerek, 2. Dünya Sanat Olimpiyatları'na ev sahipliği kazanmaya çalışacak.

Türkiye'den seramik sanatçıları Tüzüm Kızılcan ve Serkan Gönenç, cam sanatçıları Gülin Algül, Tülin Yiğit Akgül, ressamlar Derya Var, Emel Atalay, Zeynep Köstepen ile oyuncu Dilara Var katılacak. Sanatçılar, geleneksel Türk sanatlarının çağdaş yorumlarını sergileyecekler.

Olimpiyatı İzmir'e getirmeye çalışacaklar

Hırvatistan'a hareketlerinden önce Hırvatistan'ın İzmir Fahri Konsolosu Candan Çorbacıoğlu'nu, Zagrep'te ise Türkiye'nin Zagrep Büyükelçisi Burak Özügergin'i ziyaret edecek olan Derya Var kaptanlığındaki Türk Milli Takımı, 2015 yılında etkinliğin İzmir'de yapılması yönünde çalışmalar yürütecek.

Dünya Sanat Olimpiyatları'nın en önemli tanıtım organizasyonlarından biri olan "WAG-Uluslararası İzmir Konferansı" geçtiğimiz yıl eylül ayında İzmir'de, Dünya Sanat Olimpiyatları Derneği-Türkiye Ulusal Komitesi tarafından organize edilmiş ve Avrupa, Asya, Afrika'dan toplam 60 WAG Ulusal Komite temsilcileri 2013 yılında gerçekleştirecekleri ortak kültür girişimlerinin finanse edilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardı.

Bu girişim dahilinde yapılan etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiş, konferans programı kapsamında birçok tartışma, resmi görüşme, konser ve sergi yapılmıştı.

 

ETİKETLER

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