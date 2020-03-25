T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya nüfusunun dörtte birine 'evinizde kalın' talimatı verildi

25 Mart 2020 22:35

Hindistan'ın 1,3 milyar kişiyi zorla evlerinde tutma kararından sonra, 7,8 milyarlık dünya nüfusunun dörtte biri, hareket özgürlüğü ve sosyal temasın sert önlemlerle kısıtlandığı bir ortamda yaşamaya başladı.

Ruanda'dan, California'ya, New York'tan Yeni Zelanda'ya birçok yerde koronavirüs nedeniyle hayat durdu ve sokaklar boşaldı.

Bunlara yenileri de eklenecek. ABD nüfusunun yarısından evlerinde kalmaları istenirken, başka eyaletlerin de bu önlemleri alması bekleniyor.

Perşembe gece yarısından itibaren de tüm Güney Afrikalılar'dan 21 gün boyunca evlerinde kalmaları istenecek.

ETİKETLER

sokağa çıkma yasağıKoronavirüsKoronavirüs yasak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24