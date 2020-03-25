Dünya nüfusunun dörtte birine 'evinizde kalın' talimatı verildi

Hindistan'ın 1,3 milyar kişiyi zorla evlerinde tutma kararından sonra, 7,8 milyarlık dünya nüfusunun dörtte biri, hareket özgürlüğü ve sosyal temasın sert önlemlerle kısıtlandığı bir ortamda yaşamaya başladı.

Ruanda'dan, California'ya, New York'tan Yeni Zelanda'ya birçok yerde koronavirüs nedeniyle hayat durdu ve sokaklar boşaldı.

Bunlara yenileri de eklenecek. ABD nüfusunun yarısından evlerinde kalmaları istenirken, başka eyaletlerin de bu önlemleri alması bekleniyor.

Perşembe gece yarısından itibaren de tüm Güney Afrikalılar'dan 21 gün boyunca evlerinde kalmaları istenecek.