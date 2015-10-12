Dünya nasıl öğreniyor?



Mahayera Armani, Celalabad yakınlarında sadece kız öğrencilerin olduğu bir sınıfa öğretmenlik yapıyor. 2001 yılında Taliban rejimi devrilene kadar kız öğrencilerin okula gitmesine izin verilmiyordu. Sadece 10 yıl sonra ilkokul çağındaki kız çocuklarının yüzde 74'ü düzenli olarak okula gitmeye başladı.

Tokyo'daki bu ilkokulda öğlen tatili. Japon okul sistemi dünyanın en iyilerinden biri kabul ediliyor. Farklı ülkelerdeki öğrenci performanslarını karşılaştıran Pisa araştırmalarında birçok kez ilk sıralarda yer alan Japonya, başarı konusunda ise öğrencilere yapılan büyük baskıyla ünlü.

Manus'daki bu devlet okulunun öğrencileri dünyanın en uzun nehirlerden biri olan Amazon üzerinde kurulmuş sınıfta öğrenim görüyor. Brezilya'daki devlet okullarının eğitim kalitesi özel okullara oranla oldukça düşük. Yani gerçekten bir şeyler öğrenmek isteyenlerin paraya kıyması gerekiyor.

ABD fırsat eşitliğinde 'sınıfta kaldı'

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan ABD, iş eğitime geldiğinde ise fırsat eşitliği konusunda sınıfta kalıyor. Siyah ve Latin Amerika kökenli öğrenciler çoğunlukla beyaz öğrencilerden çok daha düşük ortalamalarla okuldan mezun oluyor.

Bu üçüncü sınıf öğrencilerinin dersliğinde ne ışık ne de kitap var. Ancak Vietnam’ın bazı bölgelerdeki kötü eğitim koşullarına karşılık ülke kimi zaman Pisa araştırmalarında Almanya'dan daha yüksek puanlar alıyor.

Okul üniformasının İngiltere'de çok eski bir geleneği var. Bu konuda bir yasa bulunmasa da, birkaç istisna dışında İngiliz okullarında öğrenciler forma giyiyor. Elbette üniformaya her zaman bir şapka dahil değil.

Malala Yusufzay'ın katkısı

Başkent İslamabad'da bir parkta bile olsa bu kız ve erkek çocuklar birlikte eğitim görebiliyor. Pakistan'ın bazı sınır bölgelerinde alışılagelmiş bir görüntü değildi bu. Bu konuda kız öğrenci Malala Yusufzay'ın da büyük katkısı oldu. Yusufzay'a bu yüzden 2014'te Nobel Barış Ödülü verilmişti.

Fas'ta ilkokulun ilk birkaç yılında okula devam eden öğrencilerin oranı yaklaşık yüzde 92. 15 yaşında ise bu oran yüzde elliye düşüyor. Üstelik bu yaş grubundakilerin yüzde 30'u okuma yazma bilmiyor.

Kenya'da 2003'ten bu yana ilköğretim ücretsiz. Ancak bu tarihten beri eğitime hemen hiç yatırım yapılmadı. Bu yüzden sınıfların çoğu tıklım tıklım dolu durumda.

Malezyalı öğrenciler dünyanın en mutluları arasında. En azından Pisa araştırması öyle diyor. Okul burada gençlerin günlük yaşamının büyük bir bölümünü kapsıyor. Nüfusun yüzde 60'ı Müslüman. Buradaki Kuran okulu gibi bazıları yatılı.

Ukrayna'da birinci sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi veriliyor. Kiev'deki bu okulda ise beşinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil zorunluluğu var. Bu nedenle birçok öğrenci Ukraynaca ve Rusçanın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Almanca biliyor.

Pek öyleymiş gibi görünmese de bu bir ilkokul sınıfı. Bu öğrenciler Şili'nin başkenti Santiago'da bir akşam okuluna devam ediyor. Şili'de eğitim sistemi neredeyse tamamen özel, bu nedenle birçok aile çocuklarını okutamıyor.