Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Dünyamız ısınıyor, önlemler alınmazsa en sıcak yıl olacak

Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve Dünya'daki hava, iklim ve su kaynakları üzerine çalışan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünyanın ısındığını ve önlemler alınmazsa en sıcak yıl olacağı uyarısını yaptı.

WMO, sosyal medya hesapları üzerinden gelecek 5 yılın iklim tahminlerini paylaştı.

İngilizce ve İspanyolca olarak paylaşılan açıklamalar kırmızı alarm niteliği taşıyor. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"%90 ihtimalle 2021-2025 arasındaki en az bir yıl, tarihe geçmiş en sıcak yıl olacak ve bir önceki en sıcak yıl olan 2016'yı geçecek.'

'Önümüzdeki 5 yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklık %40 olasılıkla geçici olarak sanayi öncesi seviyenin 1,5 ° C üzerine çıkacak ve ihtimal her geçen gün artıyor."

Aynı zamanda duyurularda Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas'ın, "Dünya sıcaklığının artması demek; daha fazla buz erimesi, daha yüksek deniz seviyeleri, sıcak hava dalgalarının ve diğer aşırı hava koşullarının sayısında artış demek ve gıda güvenliği, sağlık, çevre ve sürdürülebilir gelişme üzerinde büyük etkiye sahip." sözlerine de yer yerildi.