Dünya Makarna Günü'nde uzmanlardan 5 dikkate değer tavsiye

Her yıl 25 Ekim'de kutlanan Dünya Makarna Günü vesilesiyle, makarna denilince akla gelen ilk ülke, dünyanın da en büyük üreticisi olan İtalya'dan bu gıdayı sağlıklı tüketmek için beş tavsiye yapıldı.

Dünya Makarna Günü, Roma merkezli Uluslararası Makarna Örgütü tarafından düzenleniyor. Bu günde, her yıl başka bir ülkenin ev sahipliğinde etkinlikler yapılıyor. Bu yıl etkinlikler Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenleniyor. İstanbul ise 2013 yılında "makarna başkenti" olmuştu.

Makarna üretimi ve kişi başına düşen tüketimde dünya lideri olan İtalya'da medya da bu güne özel haberlerinde makarnanın, genel kanının aksine şişmanlatmadığı ve aslında sağlığa faydalı olduğu yönünde haberlere yer verdi.

Sağlıklı makarna pişirme tavsiyeleri

ANSA haber ajansı ise, sağlığa faydalı olacak şekilde makarna yiyebilmek için tüyolar verdi. ANSA'ya konuşan beslenme uzmanı Serena Missori, "Makarna hakkındaki yanlış efsanelere artık son verelim" diyerek, sağlıklı makarna için şu tavsiyelerde bulundu:

Sert durum buğdayından üretilmiş makarnaları tercih edin. Tam buğday makarnası daha da iyidir. Makarnanın şeklinin bronz kalıplarda verilmiş olması da kalitesini artırır.

Makarnayı çok uzun süre pişirmeyin. "Al dente" (dişe gelir sertlikte) pişirilen makarnanın glisemi endeksi daha düşüktür.

Mümkünse glisemi endeksi düşük bir spagettiyi pişirdikten sonra tavada sızma zeytinyağı ve baharatlarla çevirin. Arada sırada da, İtalyan "carbonara" tarifi gibi (yumurta ve işlenmiş etle hazırlanan bir tarif) protein açısından zengin bir sos hazırlayabilirsiniz. Makarna, acımsı tadı olan sebzelerle birlikte tüketildiğinde ise su tutma oranını düşürür.

Makarnanın akşam saatlerinde yenmemesi gerektiği doğru değil. Özellikle stres, uykusuzluk, menopozda yaşanan ateş basması ya da adet öncesi sendromlardan şikayetçi olanlar için akşam makarna yemek, seratonin ve melatonin sentezini artırdığı için rahatlatıcı ve uykuyu kolaylaştırıcı etki yapabilir.

Çölyak ve kolit hastaları, glüten hassasiyeti olanlar ya da bağırsak rahatsızlığı yaşayanlar tam pirinçten, kinoadab ya da karabuğdaydan yapılan makarnaları yiyebilirler. Bu makarnalar da al dente pişirilmeli ve öncesinde ya da sonrasında acımsı tadı olan sebzelerle birlikte tüketilmeli.

Uluslararası Makarna Örgütü de, iyi bir makarna pişirmenin sırrını şöyle açıklıyor:

"Altın kural makarnayı al dente kıvamında pişirmek, ne çok çiğ ne de çok pişmiş olmalı. Her 100 gram makarna için tencereye 1 litre su koyun ve tencereyi yüksek ateşe alın. Her bir litre su için 10 gram/2 çay kaşığı tuz koyun. Su kaynadığında makarnayı ekleyin. Suyun yeniden kaynamasını bekleyin ve arada sırada karıştırarak, makarna paketinin üzerindeki pişirme süresine uygun olarak pişirin. Süzgeç yardımıyla süzün. Sosunu ekleyin, iyice karıştırın ve sıcak servis edin."

Il Messaggero gazetesi, "Bir tabak makarna, uzun yaşam iksiri" başlığıyla yayımladığı haberde, glisemik endeksinin düşük olması nedeniyle makarnanın kalp-damar hastalıkları ve diyabet riskini düşürdüğünü yazdı.

Türkiye üretimde önde, tüketimde geride

Uluslararası Makarna Örgütü'nün geçen yıl açıkladığı verilere göre dünya genelinde üretilen 14,3 milyon ton makarnanın 3,2 milyon tonu İtalya'da üretiliyor. En büyük makarna üreticileri listesinde İtalya'yı ABD, Türkiye, Brezilya ve Rusya izliyor.

Ancak makarna üretiminde ilk sıralarda olan Türkiye, kişi başına düşen tüketim miktarında gerilerde kalıyor.

İtalya, üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırayı kaptırmıyor.

2015 verilerine göre İtalyanlar kişi başına yılda 23,5 kg makarna tüketiyor. İtalyanları 16 kg ile Tunus, 12 kg ile Venezuela takip ediyor. Türkiye ise 7,5 kg ile 15'inci sırada geliyor.