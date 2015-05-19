ABD Başkanı Barack Obama kişisel Twitter hesabını açmasının hemen ardından bir milyonu aşan takipçi sayısına ulaştı. Obama'nın resmi başkanlık hesabının 59 milyon takipçisi var. Ama bu hesabı danışmanları yönetiyor. Kişisel hesabını ise bizzat kendisi yönetecek. Obama’nın Twitter hesabı açması dünya lidelerinin giderek artan bir biçimde Twitter kullanmasını ve liderlerin ingilizcede "Twiplomacy" olarak tanımlanan dijital diplomasiyle olan ilişkinlerini yeniden gündeme getirdi.

İşte BBC Türkçe’nin derlemesiyle dünya liderlerinin Twitter karnesi:

Halkla ilişkiler şirketi Burston-Marsteller dünya liderlerinin Twitter'ı nasıl kullandığına dair bir rapor hazırlıyor. Rapora göre ABD Başkanı'nın resmi hesabı dünya liderleri arasında en çok takipçisi olan hesap.

Takipçi sayısında ikinciyse Papa Francesco. Ancak Papa'nın dokuz ayrı dilde tweet atan dokuz farklı hesabı var. Takipçi sayısında üçüncüyse Hint lider Narendra Modi.

Takipçi sayısı açısından dördüncü büyük hesapsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınki. Ancak Erdoğan Twitter'la karmaşık ilişkisiyle de tanınıyor.

Gezi Parkı protestoları sırasında Erdoğan Twitter için "başbelası" demişti. O zamandan bu yana Twitter'a erişim Türkiye'de birden çok kez yasaklandı.

Ama Twitter'daki etki açısından takipçi sayısı her şey değil. Bir başka ölçü de liderlerin Twitter'ı ne kadar aktif kullandığı.

Bu alanda Latin Amerikalı liderler önde gidiyor. Meksika lideri günde ortalama 68 tweet atıyor. Venezuela lideri de ortalama 64.

Ancak tabi bu hesapları liderlerin kendilerini yönetmiyor. Hesapların arkasında yazılan her bir kelimeyi uzun uzun düşünen bir basın danışmanları ordusu var.

Estonya lideri Toomas Hendrik bu anlamda bir istisna, tweetlerini kendisi atıyor. Norveç Başbakanı Erna Solberg disleksi hastası olması nedeniyle bazı yazım hataları yapsa da tweetlerini kendisi atan liderlere bir örnek.

Ama Arjantin lideri Cristina Kirchner'in karşıtları, Kirchner'in Twitter'da yazım hatalarından daha vahim suçlar işlediğini söylüyor.

Kirchner Çin ziyareti sırasında Çinlilerin "r" harfini söylemekte zorlanmalarıyla dalga geçen bir tweet atmış ve ırkçılıkla suçlanmıştı.

Twitter'da böyle hatalar yapmamanın en kestirme yolu tabi ki Twitter'dan uzak durmak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel hiç Twitter kullanmayan liderlerden.

Twitter'da takipçi rekorunu ellerinde tutanlar ise siyasi liderler değil, popçular. Pop yıldızı Katy Perry önde, Perry'yi Justin Bieber az farkla izliyor.