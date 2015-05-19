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Dünya

ABD Başkanı Obama, kişisel Twitter hesabı açtı

ABD Başkanı Twitter profili için 'Kanlı Pazar'ın 50. yıl dönümü yürüyüşünde çekilen bir fotoğrafını kullandı

19 Mayıs 2015 02:45

ABD Başkanı Barack Obama sonunda kişisel Twitter hesabını açtı. ABD Başkanı POTUS rumuzlu Twitter hesabından ilk twitini de attı.

Obama ilk mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Merhaba Twitter! Ben Barack. Gerçekten! 6 yılda sonunda bana şahsi hesabımı verdiler"

ABD Başkanı Twitter profili için 'Kanlı Pazar'ın 50. yıl dönümü yürüyüşünde çekilen bir fotoğrafını kullandı.

 

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