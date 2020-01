ABD Başkanı Obama, kişisel Twitter hesabı açtı

ABD Başkanı Barack Obama sonunda kişisel Twitter hesabını açtı. ABD Başkanı POTUS rumuzlu Twitter hesabından ilk twitini de attı.

Obama ilk mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Merhaba Twitter! Ben Barack. Gerçekten! 6 yılda sonunda bana şahsi hesabımı verdiler"

ABD Başkanı Twitter profili için 'Kanlı Pazar'ın 50. yıl dönümü yürüyüşünde çekilen bir fotoğrafını kullandı.

Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account.