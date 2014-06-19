Dünya Kupası'nda günün programı

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda 2. tur maçları bugün oynanacak maçlarla devam edilecek.

Kolombiya-Fildişi Sahili

C Grubu'nda mücadele eden Kolombiya ile Fildişi Sahili, C Grubu ikinci maçında, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.

Brasilia'daki Nacional Stadı'nda oynanacak Kolombiya-Fildişi Sahili karşılaşması TSİ 19.00'da başlayacak. Maçı İngiliz hakem Howard Webb yönetecek. Webb'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Michael Mullarkey ve Darren Vann yapacak. Perulu Victor Carrillo, dördüncü hakem olarak görev alacak.

İlk maçlarında ne yaptılar?

İki takım da C Grubu'nda oynadıkları ilk maçları kazandı. Fildişi Sahili, Japonya'yı 2-1, Kolombiya ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Uruguay-İngiltere





Uruguay ile İngiltere, 2014 Dünya Kupası D Grubu'nda 19 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İki takım bugün oynayacakları maçla tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sao Paulo'daki 62 bin 601 kişi kapasiteli Arena Corinthias'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek. Carballo'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Roberto Alonso Fernandez ve Juan Yuste yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise İranlı Alireza Faghani üstlenecek.

İlk maçlarında ne yaptılar?

D Grubu'nda mücadele eden iki takım da oynadıkları ilk maçları kaybetti. Uruguay, sürpriz bir sonuçla Kosta Rika'ya 3-1 mağlup olurken, İngiltere de İtalya karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

48 yıl sonra yeniden karşılaşacaklar

Uruguay ile İngiltere dünya kupaları finallerinde tam 48 yıl sonra karşılaşacak. Birbirleriyle yaptıkları 2 resmi maçı da dünya kupası finallerinde oynayan iki ülke, en son İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nda birbirine rakip oldu.



Japonya-Yunanistan

Japonya ile Yunanistan 19 Haziran Perşembe günü yapacakları 2014 Dünya Kupası C Grubu maçıyla tarihlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Natal kentindeki 39 bin 971 kişi kapasiteli Das Dunas Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarını cumaya bağlayan gece TSİ 01.00'de başlayacak. Maçı El Salvadorlu hakem Joel Aguilarei yönetecek.

Aguilarei'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden William Torres ve Juan Zumba yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tahitili Norbert Huata üstlenecek.

İlk maçlarında ne yaptılar?

Yunanistan ve Japonya, C Grubu'nda oynadıkları ilk maçları kaybetti. Yunanistan, Kolombiya karşısında 3-0, Japonya ise Fildişi Sahili karşısında 2-1 mağlup oldu.

18 Haziran'da alınan sonuçlar

Hollanda-Avustralya: 3-2 (maç özeti)

Şili-İspanya: 2-0 (maç özeti)