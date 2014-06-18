Gol düellosunu kazanan Hollanda oldu: 3-2

2014 Dünya Kupası'na son şampiyon İspanya'yı 5-1 yenerek başlayan Hollanda, grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Avustralya karşısında oldukça zorlanmasına karşın, 3-2 kazanmayı başardı.

Porto Alegre'deki Beira-Rio Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi ise Cezayir'den Djamel Haimoudi.

Hollanda karşılaşmaya Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, De Jong, Janmaat, De Guzman, Van Persie, Sneijder, Robben'le çıkarken, Avustralya ise Ryan, Davidson, Cahill, Spiranovic, Leckie, Oar, Jedinak, McKay, McGowan, Wilkinson, Bresciano 11'yle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında orta sahadan atılan topa hareketlenen Robben'in ceza saha içinde vuruşuyla Hollanda 10 öne geçti.

Hollanda'nın golünün hemen ardından 22. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cahill'in mükemmel vuruşuyla skor 1-1 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında gol olmazken, Hollanda ve Avustralya soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

54. dakikada penaltı kazanan Avustralya, Jedinak'ın vuruşuyla Hollanda karşısında 2-1 öne geçti.



58. dakikada, Van Persie'nin ceza alanı içinde vuruşuyla bu kez Hollanda 2-2'lik eşitliği sağladı.

68. dakikada oyuna sonradan giren Memphis Depay'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşu ağlara giderek, Hollanda'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken, Hollanda 2'de 2 yaparak, puanını 6'ya yükseltti ve 2. tur vizesi için çok büyük avantaj sağladı.

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