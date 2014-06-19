Şili, son şampiyon İspanya'yı evine gönderdi: 2-0

2014 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 5-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan son şampiyon İspanya, B Grubu'ndaki ikinci maçında Şili'ye 2-0 yenildi.

Şili karşılaşmaya, Bravo, Jara, Silva, Medel, Mena, Aranquiz, Diaz, Isla, Vidal, Vargas, Alexis Sanchez 11'yle çıkarken, İspanya ise Casillas, Azpilicueta, Javi Martinez, Ramos, Alba, Busquets, Xabi Alonso, Iniesta, Pedro, Costa, Silva'yle sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan ekip Şili oldu. Vidal'in ceza sahasına gönderdiği topta, Vargas'ın vuruşu defansa çarparak kornere gitti.



Karşılaşmanın 20. dakikasında Alexis Sanches ve Vidal'ın paslaşmaları sonrasında penaltı noktasında topla buluşan Vargas bir vücut hareketiyle Casillas'ı geçti Şili'yi 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 44. dakikasında Sanchez'in serbest vuruşunda Casillas topu çeldi ancak topu önünde bulan Aranquiz Şili'ye 2-0 galibiyeti getirdi.

İlk yarı Şili'nin üstünlüğü ile 2-0 sonu erdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri yapan İspanya, daha atak bir oyun sergilese de, aradığı golü bulamadı.

70. dakikada Alexis Sanchez'in ortasına yükselen Vargas'ın kafa vuruşunda Casillas topa sahip oldu.



86. dakikada Iniesta'nın ceza alanı dışından harika vuruşunu, aynı güzellikte kurtaran Şili kalecisi Bravo, İspanya'nın golüne engel oldu.



89. dakikada, Cazorla'nın serbest vuruşunda, Bravo yine gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-0 Şili'nin üstünlüğüyle sona ererken, Güney Amerika ekibi, Hollanda'nın ardından gruptan çıkmayı garantiledi.

2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya ise büyük bir hayal kırıklığıyla turnuvaya veda etti.

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