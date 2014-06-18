Dünya Kupası'nda günün programı

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda ilk tur ikinci maçlarına devam edilecek.

Avustralya-Hollanda

İlk tur maçında son şampiyon İspanya'yı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Hollanda, Avustralya karşısına da galibiyet parolası ile çıkacak.

Hollanda ile Avustralya daha önce 3 kez özel maçta karşılaştılar. Bu maçlardan birini Hollanda kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Porto Alegre'deki Beira-Rio Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Maçın hakemi Cezayirli Haimoudi

Karşılaşmayı Cezayirli hakem Djamel Haimoudi yönetecek. Haimoudi'nin yardımcılıklarını Redouane Achik ve Abdelhak Etchiali yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Gambialı Bakary Gassama üstlenecek.

İlk maçlarda ne yaptılar?



Hollanda, 2014 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta İspanya'yı 5-1 yenerken, Avustralya ise Şili'ye 3-1 mağlup oldu.

İspanya-Şili

İspanya ile Şili, 18 Haziran Çarşamba günü yapacakları 2014 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçıyla birlikte tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İspanya, Şili ile yaptığı 10 maçta rakibine hiç yenilmezsen, mağlup olmazken, 8 kez galip geldi, 2 kez de berabere kaldı.

Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı ABD'li hakem Mark W Geiger yönetecek.

64 yıl sonra yeniden Rio

İspanya ile Şili tam 64 yıl sonra Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde karşılaşacak.



İki takım, Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'nda yine bir grup maçında yine Rio de Janeiro'da karşı karşıya gelmişti. Bu maçı Basora ve Zorra'nın golleriyle İspanya 2-0 kazanmıştı.

İlk maçlarda ne yaptılar?

Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya, ilk maçında Hollanda'ya 5-1 yenilerek, tarihi bir hezimet almıştı.

Şili ise ilk maçında Avustralya'yı 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Hırvatistan-Kamerun





2014 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Hırvatistan, 18 Haziran Çarşamba karşı karşıya gelecek.

İki ülke takımları bugüne dek resmi ya da özel hiçbir maçta karşılaşmadı.

Kamerun ile Hırvatistan arasında Manaus'taki Arena Amazonia'da oynanacak karşılaşma TSİ 01.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Pedro Proenca yönetecek. Proenca'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bertino Miranda ve Jose Trigo yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Guatemala'dan Walter Lopez olacak.

Kamerun, Afrika elemelerinde grubunu lider tamamlayıp, 3. turda Tunus'u saf dışı bırakarak, 2014 Dünya Kupası'na katıldı. Hırvatistan ise grubunu ikinci sırada bitirip, play-off turunda İzlanda'yı geçerek, Brezilya'ya gelme şansı yakaladı.

İlk maçlarda ne yaptılar?



Kamerun, gruptaki ilk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olurken, Hırvatistan da açılış maçında evsahibi Brezilya karşısında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Kamerun ise, Meksika karşısında 1-0'lık mağlubiyet almıştı.

Mücadeleyi kaybeden takım, büyük ihtimalle, turnuvaya veda edecek.

17 Haziran 2014 gününde alınan sonuçlar

Belçika 2 - 1 Cezayir (Maç özeti)

Brezilya 0 - 0 Meksika (Maç özeti)

Rusya - Güney Kore (01.00'da başlayacak)