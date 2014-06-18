Ochoa, Brezilya'ya duvar ördü: 0-0

2014 Dünya Kupası'nda ev sahibi Brezilya ile Meksika, A Grubu ikinci maçıyla birlikte tarihlerinde 39. kez karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken, 40 yıl sonra bir Türk hakem Dünya Kupası'nda düdük çaldı.



Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Norveçli Sven Oddvar Moen ise maçın dördüncü hakemliğini üstleniyor...

Brezilya karşılaşmaya, J.Cesar, D.Alves, Thiago Silva, D.Luiz, Marcelo, Gustavo, Paulinho, Ramires (Dk. 46 Bernard), Oscar(Dk. 84 Willian), Neymar ve Fred'le (Dk. 68 Jo) çıkarken, Meksika ise Ochoa; Rodriguez, Marquez, Aguilar, Moreno, Layun; Herrera (Dk. 76 Fabian), Vazquez, Guardado; Dos Santos (Dk. 84 Jimenez), Peralta (Dk. 74 Hernandez) 11'yle yer aldı.



Karşılaşmanın ilk yarısında Meksika daha baskılı bir futbol sergilerken, 24. dakikada Neymar'ın kafa vuruşunu kaleci Ochoa harika bir kurtarışla engelledi.



İkinci yarı Brezilya gol için sürekli bastırdı. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Neymar'ın cezal alanına yakın mesafeden vuruşunu Ochoa kurtardı.

76. dakikada bir dönem Galatasaray'da da forma giylen Jo'nun vuruşu auta çıktı.

Thiago Silva'nın 85. dakikada serbest vuruştan gelen topa kafayla kaleye vuruşuna Ochoa bir kez daha izin vermedi.

Ve Brezilya ile Meksika arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi.