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Spor

Belçika yedeklerle kazandı: 2-1

Dünya Kupası H Grubu’nda, Belçika, 1-0 geriye düştüğü maçta, oyuna sonradan giren Fellaini ve Mertens'in golleriyle Cezayir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı

17 Haziran 2014 23:53

Dünya Kupası H Grubu’nda Belçika ile Cezayir karşı karşıya geldi. Estadio Mineirao’da oynanan mücadeleyi Belçika 2-1 kazandı.

Grubun ilk maçı olan mücadelede Cezayir, 24. dakikada Feghouli’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Altın jenerasyon olarak görülen takım, ilk yarıda hiçbir etkinlik gösteremedi.

İkinci yarıda ise Belçika istediğini aldı. Teknik direktör Marc Wilmots’un oyuna sonradan aldığı iki oyuncu skoru değiştirdi. 70. dakikada Fellaini oyun girdikten beş dakika sonra kafa vuruşuyla skora 1-1′lik eşitliği getirdi.

Dakika 80′i gösterdiğinde ise Mertens, Belçika’yı kabustan uyandırdı. Napoli’nin yıldızı skoru 2-1 yaparak ülkesine 3 puanı armağan etti.

Belçika ikinci maçını Rusya ile, Cezayir ise Güney Kore ile yapacak.

 

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