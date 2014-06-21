Dünya Kupası'nda 21 Haziran programı

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda 21 Haziran Cumartesi günü, 3 maç oynanacak. F Grubu'nda Arjantin-İran, ve Nijerya-Bosna Hersek karşılaşmaları ile G Grubu'ndaki Almanya-Gana maçlarını sporseverler takip edebilir.

Arjantin-İran

Arjantin ile İran, F Grubu maçıyla 37 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1977'de oldu. 22 Mart'ta Madrid'de yapılan özel karşılaşma 1-1 sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Tahitili Norbert Hauata üstlenecek.

İlk maçlarında ne yaptılar?

Arjantin, gruptaki ilk maçında Bosna Hersek'i 2-1 yendi, İran ise Nijerya ile golsüz berabere kaldı.

Almanya-Gana

2010 FIFA Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan Almanya ile Gana, 21 Haziran Cumartesi günü yapacakları G Grubu maçıyla, 2010 Dünya Kupası'nın rövanşına çıkacak.

Güney Afrika'daki kupada D Grubu'nda mücadele eden iki takımın yaptığı maçı Almanya, Mesut Özil'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Fortaleza'daki Casteleo Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetecek. Ricci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Emerson de Carvalho ve Marcelo Van Gasse yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Perulu Victor Carrillo üstlenecek.

İlk maçlarında ne yaptılar?

Almanya gruptaki ilk maçında Portekiz'i 4-0 mağlup etti, Gana ise ABD'ye 2-1 mağlup oldu.

Bosna Hersek-Nijerya

2014 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Nijerya ile Bosna Hersek tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Nijerya ile Bosna Hersek'in ilk randevusuna Brezilya'nın Cuiaba kenti ev sahipliği yapacak. Arena Pantanal'da oynanacak karşılaşma TSİ 01.00'de başlayacak.

Maçı Yeni Zelandalı hakem Peter O'Leary yönetecek. O'Leary'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Hendrik Hintz ve Mark Rule yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Panamalı Roberto Moreno üstlenecek.



İlk maçlarında ne yaptılar?

2014 FIFA Dünya Kupası'nda yarın, ilk maçta Arjantin'e 2-1 kaybeden Bosna Hersek ile İran'la golsüz berabere kalan Nijerya karşılaşacak.

20 Haziran sonuçları

Kosta Rika-İtalya: 1-0 (maç özeti)

Fransa-İsviçre: 5-2 (maç özeti)