Kosta Rika büyük sürpriz yaptı, herkesi ateşe attı: 1-0

İtalya ile Kosta Rika, 2014 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasıyla birlikte tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi.

İtalya gruptaki ilk maçında İngiltere'yi 2-1 yenerken, Kosta Rika da büyük bir sürprize imza atarak, Uruguay karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kosta Rika, bu kez de İtalya gibi güçlü bir takımı yenerek, beklentilerin aksine gruptan çıkmayı garantileyen ilk ekip oldu.

Maçı Şilili hakem Enrique Osses yönetirken, Osses'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Carlos Astroza ve Sergio Roman yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Kamerunlu Alioum...



İki takımın 11'leri

İtalya: Buffon, Chiellini, Darmian, Motta(Dk. 46 Cassano), Candreva, Abate, Marchisio, Balotelli, Barzagli, De Rossi, Pirlo.

Kosta Rika: Navas, Gonzalez, Umana, Borges, Duarte, Bolanos, Campbell, Ruiz, Diaz, Gamboa, Tejeda.



Karşılaşmaya hızlı başlayan ekip Kosta Rika oldu. 7. dakikada gelişen Kosta Rika atağında, kaleci Buffon gole izin vermedi.



Maçın 44. dakikasında Kosta Rika'nın golcüsü Bryan Ruiz, takımını 1-0 öne geçirirken, ilk yarı da bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik kovalayan İtalya'da 53. dakikada Pirlo'nun harika serbest vuruşunda Navas'ı geçemedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Kosta Rika, İtalya, İngiltere ve Uruguay gibi takımların olduğu gruptan çıkmayı garantileyen ilk ülke oldu.

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