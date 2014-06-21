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Spor

Gol yağmurunda Fransa güldü: 5-2

2014 Dünya Kupası E Grubu maçında, Fransa, İsviçre'ye 5-2 gibi farklı skorla mağlup ederek ikinci tur vizesini cebine koydu

21 Haziran 2014 02:40

İsviçre ile Fransa, 2014 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçında karşı karşıya geldi.

Fransa'nın maç boyunca etkili olduğu karşılaşmada, İsviçre'yi 5-2 mağlup etti.

Karşılaşma Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanıyor. Maçı Hollandalı hakem Bjorn Kuipers yönetirken, Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapıyor. Maçın dördüncü hakemliğini ise Norveçli Svein Oddvar Moen.

İki takımın 11'leri


İsviçre: Benaglio, Lichtsteiner, Von Bergen(Dk. 9 Senderos), Inler, Seferovic, Xhaka, Behrami, Rodriguez, Mehmedi, Djourou, Shaqiri

Fransa: Lloris, Debuchy, Evra, Varane, Sakho, Cabaye, Valbuena, Giroud, Benzema, Matuidi, Sissoko

17. dakikada köşe vuruşundan gelen topa Giroud mükemmel bir kafa vuruşu yaparak, Fransa'yı 1-0 öne geçirdi.

Golün hemen ardından 18. dakikada Behrami'nin hatalı pasını iyi değerlendiren Matuidi skoru 2-0'a taşıyan golü attı.

33. dakikada golcü oyuncu Benzema, Fransa'nın kazandığı penaltı atışını değerlendiremedi.

41. dakikada Giroud'nun attığı golle, Fransa 3-0 öne geçerken, iki takım soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıda Fransa yine etkili bir oyun sergilerken, 67. dakikada Benzema, 'Horozlar'ı 4-0 öne geçiren golü attı.

73. dakikada Karim Benzema'nın pasıyla buluşan Sissoko, Fransa''yı 5-1 öne geçirdi.

81. dakikada Dzemaili'nin harika serbest vuruşunda İsviçre, farkı 4'e indirdi.

87. dakikada Xhaka, ceza alanı içine girer girmez vurdu ve İsviçre skora 5-2 yaptı.

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