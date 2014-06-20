Dünya Kupası'nda 20 Haziran programı

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda 2. tur maçları devam ediyor. 20 Haziran Cuma günü D ve E Grubu maçlarıyla devam edilecek.

İtalya-Kosta Rika

İtalya ile Kosta Rika, 20 Haziran günü saat 19.00'da yapacakları 2014 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasıyla birlikte tarihlerinde ilk kez resmi maçta karşı karşıya gelecek.

İki takım, daha önce sadece 1994'te özel bir maçta karşılaştı. Yirmi yıl önce yapılan özel maçta İtalya rakibine 1-0 üstünlük kurup, aralarındaki ilk ve tek randevuyu kazandı.

İtalya ile Kosta Rika arasında Recife'teki Arena Pernambuco'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Maçı Şilili hakem Enrique Osses yönetecek. Osses'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Carlos Astroza ve Sergio Roman yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Kamerunlu Alioum üstlenecek.

İtalya gruptaki ilk maçında İngiltere'yi 2-1 yenerken, Kosta Rika da büyük bir sürprize imza atarak, Uruguay karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İlk maçlarında ne yaptılar?

İtalya, Dünya Kupası'nda ilk maçında İngiltere'yi 2-1 yenerken, Kosta Rika ise büyük bir sürprize imza atarak, Uruguay'ı 3-1 mağlup etti.

İsviçre-Fransa

İsviçre ile Fransa, 2014 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçıyla tarihlerinde 37. kez karşı karşıya gelecek.

İsviçre ile Fransa, saat 22,00'de yapacakları 2014 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçıyla tarihlerinde 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 36 maçın 15'ini Fransa, 12'sini İsviçre kazanırken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fransızlar 62, İsviçreliler ise 58 gol kaydetti.

Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı Hollandalı hakem Bjorn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Norveçli Svein Oddvar Moen üstlenecek.

İlk maçlarında ne yaptılar?





E Grubu'nda oynanan ilk maçlarda İsviçre, Ekvador'u 2-1, Fransa ise Honduras'ı 3-0 mağlup etti.

Honduras-Ekvador

Honduras ile Ekvador, 21 Haziran Cumartesi gece yarısı saat 01.00'de oynayacakları 2014 FIFA Dünya Kupası E Grubu maçıyla birlikte tarihlerinde 14. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce resmi maçlarda karşılaşmayan iki ülke milli takımının yaptığı 13 özel karşılaşmanın 8'i berabere sonuçlanırken, Ekvador 3, Honduras ise 2 galibiyet elde etti.

Ekvador, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, Honduras ise 13 gol kaydetti.

İki takım arasında en son 19 Kasım 2013'te Houston'da oynanan özel maç 2-2 sonuçlandı.

İlk maçlarında ne yaptılar?

E Grubu'nda yapılan ilk maçlarda Ekvador, İsviçre'ye 2-1, Honduras ise Fransa'ya 3-0 mağlup oldu.

Dün alınan sonuçlar

Kolombiya-Fildişi Sahili: 2-1 (maç özeti)

Uruguay-İngiltere: 2-1 (maç özeti)