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Spor

Luis Suarez, İngiltere'yi yıktı: 2-1

2014 Dünya Kupası D Grubu'nda, Uruguay, İngiltere'yi Luis Suarez'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. İngiltere'nin tek golünü ise Wayne Rooney attı

20 Haziran 2014 02:47

2014 Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik karşılaşmada Uruguay ve İngiltere karşı karşıya geldi.

Sao Paulo'daki 62 bin 601 kişi kapasiteli Arena Corinthias'da oynanacak karşılaşma İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetti.

 

İki takımın 11'leri

 

İngiltere: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson, Sterling, Rooney, Welbeck, Sturridge

Uruguay: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Pereira Rios, Lodeiro, Gonzalez, Rodriguez, Suarez, Cavani


Karşılaşmanın önemli dakikaları

85. dakikada arkaya seken topla buluşan Suarez sağ çaprazdan ceza sahasına girdi sert vurdu ve golü yaptı ve Uruguay'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

75. dakikada Glen Johnson'ın arka direğe kestiği topu Rooney filelere gönderdi ve skoru 1-1'e taşıdı.

53. dakikada ceza alanı içinde topa vuran Rooney, kaleci Muslera'ya takıldı

39. dakikada soldan gelen ortaya Suarez'in kafa vuruşunda Uruguay 1-0 öne geçti.

31. dakikada Gerrard'ın soldan kullandığı serbest atışta Rooney arka direkte harika yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarparak oyuna geri döndü.

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