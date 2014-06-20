Luis Suarez, İngiltere'yi yıktı: 2-1

2014 Dünya Kupası D Grubu'ndaki kritik karşılaşmada Uruguay ve İngiltere karşı karşıya geldi.



Sao Paulo'daki 62 bin 601 kişi kapasiteli Arena Corinthias'da oynanacak karşılaşma İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetti.

İki takımın 11'leri

İngiltere: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson, Sterling, Rooney, Welbeck, Sturridge

Uruguay: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Pereira Rios, Lodeiro, Gonzalez, Rodriguez, Suarez, Cavani



Karşılaşmanın önemli dakikaları

85. dakikada arkaya seken topla buluşan Suarez sağ çaprazdan ceza sahasına girdi sert vurdu ve golü yaptı ve Uruguay'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

75. dakikada Glen Johnson'ın arka direğe kestiği topu Rooney filelere gönderdi ve skoru 1-1'e taşıdı.

53. dakikada ceza alanı içinde topa vuran Rooney, kaleci Muslera'ya takıldı



39. dakikada soldan gelen ortaya Suarez'in kafa vuruşunda Uruguay 1-0 öne geçti.

31. dakikada Gerrard'ın soldan kullandığı serbest atışta Rooney arka direkte harika yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarparak oyuna geri döndü.

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