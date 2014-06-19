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Spor

Avantajın sahibi Kolombiya: 2-1

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası C Grubu’nda Kolombiya, Fildişi Sahili'ni James Rodriguez ve Qintero'nun golleriyle 2-1 mağlup etti

19 Haziran 2014 23:51

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası C Grubu’nda Kolombiya ve Fildişi Sahili kritik karşılaşmada karşı karşıya geldi.

İlk maçlarını kazanan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Güney Amerika ülkesi Kolombiya oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kolombiya, bu sonuçla gruptan çıkmak için büyük avantaj sağladı.

 

İki takımın 11'leri

 

Kolombiya: Ospina, Zapata, Yepes, Sanchez, Armero, Aguilar, Gutierrez, Rodriguez, Cuadrado, Ibarbo, Zuniga

Fildişi Sahili: Barry, Boka, Zokora, Tiote, Gervinho, Bony, Gradel, Aurier, Y Toure, Serey, Bamba

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede, goller ikinci yarıda geldi.

64. dakikada Kolombiya, James Rodriguez'in golü ile  öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Kolombiya, bu kez 70. dakikada Quintero'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı. 

73. dakikada sol kanattan gelişen atakta Gervinho iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve sert vuruşu ağlarla buluştu ve Fildişi Sahili farkı 1'e düşürdü.

Kalan dakikalarda Fildişi Sahili, beraberlik için yoğun çaba sarf etse de, gol atamadı ve karşılaşmayı Kolombiya 2-1 kazandı.

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