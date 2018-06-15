Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'daki ‘yabancılarla seks' tartışmasına Kremlin Sözcüsü de dahil oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’daki ‘yabancılarla seks’ tartışmasına müdahil oldu. Rusya Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Komitesi Başkanı Tamara Pletnava’nın ‘uyarı’larıyla ilgili konuşan Peskov, "Rus kadınları kendileri bu kararı verebilirler. Onlar dünyanın en iyi kadınları" dedi.

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Katıldığı radyo programında Rus kadınlara, Dünya Kupası sırasında yabancılarla cinsel ilişkiye girmemesi uyarısında bulunan Pletnava, başka ülke vatandaşlarıyla yapılacak evliliklerin sağlıklı olmadığını ve ileride yaşanabilecek ayrılıkların çocukları olumsuz şekilde etkilediğini savunmuş ve şunları söylemişti:

"Genç kadınlarımızla tanışıp çocuk yapıyorlar. Evlenip gitseler bile bir süre sonra çocuklarıyla birlikte ağlayarak geri dönüyorlar. 1980 olimpiyatları sonrasında çok sayıda bekar Rus anne vardı. Bu çocuklar Sovyet döneminde bile acı çekti. Onların acı çekmesini istemiyorum.”