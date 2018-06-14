Rus yetkiliden kadınlara cinsel ilişki uyarısı

Rusya Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Komitesi Başkanı Tamara Pletnava, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek erkek taraftarlar hakkında Rus kadınlara cinsel ilişki ve evlilik uyarılarında bulundu.

Katıldığı radyo programında Rus kadınlara, Dünya Kupası sırasında yabancılarla cinsel ilişkiye girmemesi uyarısında bulunan Pletnava, başka ülke vatandaşlarıyla yapılacak evliliklerin sağlıklı olmadığını ve ileride yaşanabilecek ayrılıkların çocukları olumsuz şekilde etkilediğini dile getirdi. Pletnava, "Genç kadınlarımızla tanışıp çocuk yapıyorlar. Evlenip gitseler bile bir süre sonra çocuklarıyla birlikte ağlayarak geri dönüyorlar. 1980 olimpiyatları sonrasında çok sayıda bekar Rus anne vardı. Bu çocuklar Sovyet döneminde bile acı çekti. Onların acı çekmesini istemiyroum" ifadelerini kullandı.