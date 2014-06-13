Dünya Kupası hakkında bilmediğiniz 10 şey

Dünya kupası Perşembe günü Brezilya – Hırvatistan arasında oynanan maçla başladı. Hırvatistan’ın attığı bir gole karşılık Brezilya’nın attığı 3 golle, Brezilya ilk maçın galibi oldu.

Wall Street Journal’da yer alan foto-haber, bilinmeyen 10 detayı veriyor.

İşte bazı koyu fanların bile bilmiyor olabileceği bazı detaylar…

1-Dünya Kupası her zaman bu Kupa olmadı. 1930'dan 1970'ye kadarki ilk 9 turnuvada, turnuva fikrini öne atan FIFA başkanının onuruna, kazanana Jules Rimet kupası verildi. Jules Rimmet kupası, 2. Dünya Savaşı'nı bir FIFA yetkilisinin yatağının altında atlatmış olsa da, 1970'de 3. kez kupayı kazanmasının ardından kalıcı olarak Brezilya'ya verilmesinden sonra uzun bir süredir kayıp. Bugün de kullanılan yeni tasarımlı kupa, 1974'ten bu yana veriliyor.

2-Herkes Brezilya'nın 1950 Dünya Kupası'nı kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu ve hatta FIFA Başkanı, Portekizce kutlama konuşmasını bile hazırlamıştı ama Brezilya 2-1 Uruguay'a yenildi.

3-Fransız milli takımı oyuncusu Zinedine Zidane, Dünya Kupası tarihinde en çok ceza almış oyuncu. Üç turnuvadaki 12 oyunda Zidane 4 kez sarı kart, 2 kez de kırmızı kart gördü. Zidane, bu kırmızı kartlarından birini, 2006 Dünya Kupası'nın final maçında İtalyan oyuncuya kafa atmasından ötürü gördü. Zidane'dan sonra en çok ceza almış olan oyuncu ise 4 turnuvada 6 kez sarı kart görmüş olan Brezilyalı Cafu oldu. Oyuncuları cezalandırmak için uygulanan sarı ve kırmızı kart sistemi, İngiliz hakemin önerisi üzerine ilk kez 1970 Dünya Kupası'nda kullanıldı. Kartların rengi trafik ışıklarından esinlenildi: Sarı uyarı; kırmızı da alandan çıkarmak için kullanılıyor.

4-Dünya Kupası'nın en şaşırtıcı anları düşünüldüğünde hep 2 maç akla geliyor. ABD'nin 1950 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 1-0, Kuzey Kore'nin de 1966'da İtalya'yı yenmesi. 2014'te buna benzer bir olayın olması için Costa Rica gibi bir takımın, İspanya'yı elemesi gerekiyor.

5-2014 Dünya Kupası'daki en uzun milli marş, 158 dizeyle Yunanistan'ın olacak ama müzikal anlamda en uzun Uruguay'ın milli marşı. Tabii ki FIFA hiçbir milli marşın 90 saniyeden uzun çalınmasına izin vermiyor.

6-Tek bir Dünya Kupası'nda bir oyuncu tarafından atılmış gol rekoru 56 senedir, 1958'de 13 gol atmış olan Fransız Just Fontaine'de.

7-Turnuvada katılım rekoru hâlen ABD'de. 1994'te ABD'de oynanan Dünya Kupası'nı 68,991 futbol fanı izledi.

8-Hollanda dışında hiçbir takım hiçbir final maçını kazanmadan bu kadar çok sayıda Dünya Kupası'na katılmadı. (1974, 1978, 2010) Almanya da Batı Almanya olarak oynadığı dönemde 4 final maçında kaybetmişti ancak 3 maçı kazandı.

9-1970'ten bu yana tüm Dünya Kupası toplarını Dünya Kupası tasarladı. Adidas'ın Telstar adını verdiği ilk modeli, televizyonda topun daha iyi görünmesi için karakteristik siyah-beyaz renklerdeydi. Bu yıl tasarlanan topa Brazuca adı verildi.

10-İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazanarak ülkesine 30 milyon dolar ödül götürdü. Bu yıl kupayı kazanan 35 milyon dolar ile, Brezilya'nın 2002'de kazandığı ödülün neredeyse 3 katını alacak.