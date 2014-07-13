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Spor

Dünya Kupası finalinden önce Shakira konseri

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Arjantin – Almanya arasında oynanacak Dünya Kupası finalinden önce kupanın simgesi haline gelen ‘La la la’ adlı parçayı seslendirecek

13 Temmuz 2014 15:41

2014 Dünya Kupası'nda Arjantin – Almanya finalinden önce Rio kentindeki Maracana stadyumunda sahneye çıkacak olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira, kupanın simgesi haline gelen ‘La la la’ adlı parçayı seslendirecek. Shakira’ya Meksikalı gitarist Carlos Santana, Brezilyalı şarkıcı Ivete Sangalo ve Brezilya’nın sembollerinden olan bir samba okulu dansçıları eşlik edecek.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, kupa finali için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Shakira, Twitter hesabından Portekizce, “Merhaba Brezilya, işte buradayım! Sizi özledim. Tekrar görüşeceğimiz için çok mutluyum” yazdı.

Final maçından 1,5 saat önce başlayacak gösteride, Shakira’dan önce sahne alacak olan Haitili hip-hop şarkıcısı Wyclef Jean ve Brezilyalı Alexandre Pires ‘Dar um Jeito’ (Bir yolunu bulacağız) adlı kupa tanıtım şarkısını seslendirecek.

yıl önce Güney Afrika’daki kupada ‘Waka Waka’ şarkısıyla taraftarları coşturan Kolombiyalı sanatçı, ondan önceki kupada da ‘Hips don’t lie’ ile tribünlerde sıkça duyulmuştu.

 

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