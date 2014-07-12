Arjantin-Almanya finalini İtalyan Rizzoli yönetecek

2014 FIFA Dünya Kupası finalinde, Arjantin ile Almanya arasındaki maçı İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İtalyan hakem Nicola Rizzoli ve yardımcılarının, Almanya ile Arjantin arasında, 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçını yöneteceği açıklandı.

Dünya Kupası'nda şimdiye kadar İspanya-Hollanda, Nijerya-Arjantin ve çeyrek finaldeki Belçika-Arjantin karşılaşmalarını yöneten Rizzoli, final maçıyla turnuvada 4. kez düdük çalacak.

Final maçında Rizzoli'nin yardımcılığını, yine aynı ülkeden Renato Faverani ile Andrea Stefani üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ekvadorlu Carlos Vera olacak.

Rizzoli, 2011'deki FIFA Dünya Kulüpler Kupası ile geçen yıl Türkiye'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 2 maça çıkmış, 2013'te ise UEFA şampiyonlar ligi'nde Bayern Münih-Borussia Dortmund maçını yönetmişti.

Nicola Rizzoli, Dünya Kupası tarihinde final maçına çıkan 3. İtalyan hakem olacak. Turnuva finalinde görev alan diğer İtalyan hakemler ise 1978'de Sergio Gonella ve 2002'de Pierluigi Collina olmuştu.