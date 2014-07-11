Neymar: Messi Dünya Şampiyonu olmayı hak ediyor

Yaşadığı sakatlık sonrası ilk kez kameralar karşısına çıkan Neymar, Brezilya’nın yaşadığı tarihi hezimet ve Arjantin’in final oynamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Neymar, Almanya ile Arjantin arasında oynanacak finalde ise Messi ve arkadaşlarını desteklediğini söyledi. Yıldız oyuncu, “Benim iki takım arkadaşım Messi ve Mascherano finalde olacak ve onların kazanmasını umut ediyorum. Messi çok özel bir futbolcu ve neredeyse tüm kupaları kazandı. O benim arkadaşım ve Dünya Şampiyonu olmayı hak ediyor” dedi.

Koray Durkal’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kolombiya maçında omurunda kırık oluşan ve bu anları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Neymar, Zuniga'nın darbesinin normal olduğunu belirterek, "Hızlı bir atağı kesmek için formadan tutup indirebilirsin ya da ayağına tekme atabilirsin ama Zuniga'nın yaptığı bunlardan biri değildi. Arkadan geldiği için de kendimi koruyamadım. Eğer iki santim içeriye denk gelseydi şimdi tekerlekli sandalyede olurdum. Şu an ayakta olduğum için mutluyum. Zuniga’ya da bir öfke duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya maçında aldıkları 7-1’lik yenilgiyi değerlendiren Neymar, "Almanya karşısında neler olduğunu bilmiyorum. Maçtan sonra konuşmak kolaydır ama sahada olanlar için her şey daha zor. Takım 6 dakikada dağıldı ve o anlarda neler yaşandı bilmiyorum. Büyük bir aşağılanma hissettim ancak ekibimle ve takım arkadaşlarım Thiago Silva, Fred, David Luiz ile gurur duyuyorum. Onlar benim rol modellerim. Biz bu maçta Brezilya’ya layık bir futbol oynayamadık” ifadelerini kullandı.

Messi, şampiyonluğu hak ediyor

Neymar, Almanya ile Arjantin arasında oynanacak finalde ise Messi ve arkadaşlarını desteklediğini söyledi. Yıldız oyuncu, “Benim iki takım arkadaşım Messi ve Mascherano finalde olacak ve onların kazanmasını umut ediyorum. Messi çok özel bir futbolcu ve neredeyse tüm kupaları kazandı. O benim arkadaşım ve Dünya Şampiyonu olmayı hak ediyor” diye konuştu.

Neymar, Hollanda maçı öncesi kampı ziyaret ederek takım arkadaşlarına başarı diledi. Futbolcunun burada da oldukça duygusal anlar yaşadığı gözlendi.