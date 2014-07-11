Almanya Başkonsolosluğu final maçı için komşularından anlayış bekledi

Gümüşsuyu’nda bulunan Almanya Federal Başkonsolosluğu, 7-1’lik Brezilya galibiyetinin ardından bu Pazar oynanacak Arjantin maçı öncesinde mahalledeki apartmanlarda yazılı bir duyuru yaparak, final karşılaşmasının bahçeye kurulacak dev ekrandan izleneceğini belirtti ve “Verebileceğimiz muhtemel rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınızı rica ederiz” dedi.

Burcu Taner’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, adı futbolla özdeşleşen ve 2014 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Brezilya’yı 7-1 farkla yenerek futbolseverleri şaşkına uğratan Almanya’nın coşkusu Türkiye Başkonsolosluğu’nu da sardı. Bu Pazar saat 22.00’de yine bir Güney Amerikalı “Tangocu” Arjantin’le karşılaşacak olan “Panzer” Almanya’nın maçı heyecanla beklenirken; Almanya Federal Başkonsolosluğu da bulunduğu Gümüşsuyu semtindeki komşularına ilginç bir not gönderdi.

Brezilya maçını da bahçede izlemişler

Gülümseten notta maç saati ve günü Gümüşsuyu sakinlerine hatırlatıldı ve karşılaşmanın bahçeye kurulacak dev ekranda izleneceği belirtildi, ardından da muhtemel rahatsızlıklardan dolayı anlayış talep edildi. Alman Konsolosluğu’na çok yakın mesafede oturan Çağatay Hayta (20) “Daha önce bahçede maç izlediklerini görmemiştim ama geçtiğimiz günlerde yapılan maçı da burada izlediler. Biz çok yakın mesafede oturuyoruz ama açıkçası o gün bir rahatsızlık vermediler. Hep birlikte çıktılar. Tabii 7 golün üstüne çıkışta epey coşkuyla, eğlenceli çıktılar” dedi. Hayta, maçın Almanca olarak izlenmesinden kaynaklı mahallelilerin orada izlemeyi tercih etmeyeceğini tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

İşte notun tamamı

Almanya Federal Başkonsolosluğu’na ait antetli kağıdına basılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: “Sayın Gümüşsuyu Mahallesi Sakinleri, 13.07.2014 Pazar günü, saat 22.00’de oynanacak 2014 Dünya kupası finalinde Almanya-Arjantin ile kupa için mücadele edecek, bu futbol karşılaşması Almanya İstanbul Başkonsolosluğu’nun bahçesinde yer alacak dev ekranda izlemeye sunulacaktır. Bu gösterim esnasında çevreye verebileceğimiz muhtemel rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınızı rica ederiz. Saygılarımızla.”