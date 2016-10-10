T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünya Kupası Elemeleri'nde yarının programı

Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak

10 Ekim 2016 13:43

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı, 11 Ekim 2016 tarihinde 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.

Günün dikkati çeken karşılaşmasında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. C Grubu'nda ikide iki yaparak 6 puan toplayan Almanya ile 4 puanla üçüncü sıradaki Kuzey İrlanda arasındaki maç, Hannover Arena'da oynanacak.

Ön plana çıkan diğer mücadelede ise F Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden lider İngiltere, Stozice Stadı'nda yapılacak maçta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Slovenya'ya konuk olacak.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle

C Grubu

21.45 Almanya-Kuzey İrlanda
21.45 Çek Cumhuriyeti-Azerbaycan
21.45 Norveç-San Marino

E Grubu

19.00 Kazakistan-Romanya
21.45 Danimarka-Karadağ
21.45 Polonya-Ermenistan

F Grubu

21.45 Slovakya-İskoçya
21.45 Slovenya-İngiltere
21.45 Litvanya-Malta

ETİKETLER

2018 dünya kupasıalmanyaingilterekuzey irlandaiskoçyaprogram

İlgili Haberler

Emre Mor cezalı duruma düştü

Türkiye'nin İzlanda'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada Emre Mor sarı kart gördü

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 grupta 9 karşılaşma oynandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24