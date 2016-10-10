Dünya Kupası Elemeleri'nde yarının programı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı, 11 Ekim 2016 tarihinde 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.
Günün dikkati çeken karşılaşmasında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. C Grubu'nda ikide iki yaparak 6 puan toplayan Almanya ile 4 puanla üçüncü sıradaki Kuzey İrlanda arasındaki maç, Hannover Arena'da oynanacak.
Ön plana çıkan diğer mücadelede ise F Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden lider İngiltere, Stozice Stadı'nda yapılacak maçta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Slovenya'ya konuk olacak.
Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle
C Grubu
21.45 Almanya-Kuzey İrlanda
21.45 Çek Cumhuriyeti-Azerbaycan
21.45 Norveç-San Marino
E Grubu
19.00 Kazakistan-Romanya
21.45 Danimarka-Karadağ
21.45 Polonya-Ermenistan
F Grubu
21.45 Slovakya-İskoçya
21.45 Slovenya-İngiltere
21.45 Litvanya-Malta