Dünya Kupası 2018: Nerede, ne zaman başlıyor ve kimler katılıyor?

Dünya Kupası, perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçıyla başlayacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz'da oynanacak.

Her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'na bu yıl Rusya ev sahipliği yapıyor. Türkiye, eleme turunda I Grubu'nda dördüncü sırada yer alarak, turnuvaya katılmaya hak kazanamadı. Turnuva hakkında tüm bilinmesi gerekenleri derledik:

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Turnuva, Perşembe günü oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 4 hafta sürecek.

Final karşılaşması ise 15 Temmuz'da TSİ 18:00'de oynanacak.

Açılış maçında evsahibi Rusya ile A Grubu'nda yer alan bir diğer takım olan Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. Bu maçın da başlama saati TSİ 18:00.

Dünya Kupası nerede düzenleniyor?

Turnuvanın bu yılki evsahibi Rusya. İlk kez bir Dünya Kupası organize ediyor.

Rusya, Dünya Kupası için toplamda 11 milyar dolara yakın bir harcama yaptığını açıkladı.

Ancak turnuvanın 2012-23 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde gayrısafi yurtiçi hasılada (GSYH) 26 ile 31 milyar dolarlık bir artışa neden olacağı hesaplanıyor.

Ayrıca turnuva nedeniyle 220 bin yeni istihdam yaratıldığı belirtiliyor.

Maçlar, 11 şehirde çoğu yeni inşa edilmiş ya da yenilenmiş 12 statta oynanacak. Moskova, iki stada birden evsahipliği yapan tek şehir.

Bunların en büyüğü, Moskova'nın merkezinde yer alan Lujniki Stadyumu.

80 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük statları arasında yer alıyor.

1956 yılında inşa edildi, 1980 Olimpiyatları'na evsahipliği yaptı ve 2013'te de kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı. Rusya Milli Takımı maçlarının önemli bir kısmını bu statta oynuyor.

2018 Dünya Kupası'nda da hem açılış hem de final maçlarına evsahipliği yapacak.

Rusya'nın yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ülkesi olması nedeniyle statlar arasında da çok ciddi mesafeler yer alıyor.

Bu nedenle de Dünya Kupası üç farklı zaman diliminde oynanacak.

Birbirine en uzak iki stat olan Kaliningrad Stadyumu ile Yekaterinburg Arena arasındaki mesafe 2481 kilometre. Bu da Edirne ile Ardahan arasındaki mesafenin 1,5 katına denk geliyor.

Turnuvaya kaç takım katılıyor?

Turnuvaya eleme sürecini geçen 32 takım katılıyor.

Eleme turlarından çıkmayı başaran takımlar Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazandı.

Katılan takımlar arasında 2014 yılında kupayı evine götürmeye hak kazanan son şampiyon Almanya da var. Almanya, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvanın final maçında Lionel Messi'li Arjantin'i finalde mağlup etmişti.

Almanya bu başarısını tekrarlamayı amaçlarken, Brezilya ve Arjantin de kupanın diğer favorileri arasında yer alıyor.

Turnuvada hangi takım, kiminle aynı grupta?

Turnuvaya katılan 32 takım 8 grupta mücadele edecek.

Gruplarda yer alan takımlar şöyle:

Maç programı nasıl?

14 Haziran'daki açılış karşılaşmasının ardından grup maçları başlayacak.

Açıklanan programa göre, iki hafta sürecek olan grup aşamasındaki ilk iki maçlar sırasında günde üç karşılaşma oynanacak. Bunun tek istisnası 16 Haziran Pazar günü. Turnuvanın ilk pazarında C ve D grubunda ilk maçlar oynanacak ve toplamda dört maç olacak.

Grup aşamasındaki maçlar TSİ 15:00, 18:00 ve 21:00'de başlayacak.

Grup aşamasında üçüncü, yani son maçlara geçildiğinde ise aynı saatte iki maç olmak üzere, toplam dört karşılaşma olacak. Bu maçlar da TSİ 17:00 ve 21:00'de başlayacak.

Grup maçları 28 Haziran'da tamamlanacak.

30 Haziran'da başlayacak ikinci tur sırasında günde iki karşılaşma yapılacak ve 3 Temmuz'da tamamlanacak bu maçların başlama saatleri de TSİ 17:00 ve 21:00.

Çeyrek final ise 6 ve 7 Temmuz; yarı final ise 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Üçüncü maçı ise 14 Temmuz Cumartesi TSİ 17:00'de.

Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18:00'de oynanacak olan final maçıyla sona erecek.

Turnuvanın maskotu ne?

Rusya 2018 maskotunun adı "Zabivaka" adında bir kurt.

Maskotunun adı "gol atan" anlamına geliyor.

Rusya, maskotun belirlenmesi için bir anket düzenledi.

Zabivaka, 1 milyon kişinin oyunu kalarak, anketten birinci çıkmıştı.