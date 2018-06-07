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Spor

Mourinho'dan Dünya Kupası kehanetleri

Tecrübeli teknik direktör, ikinci tur tahminlerinde bulundu

07 Haziran 2018 17:56

Teknik direktör Jose Mourinho 2018 Dünya Kupası öncesi kartlarını açtı ve hangi ülkelerin ikinci tura yükseleceğini tahmin etmeye çalıştı.

A grubunda ilk sırayı Uruguay'ın alacağını düşünen Mourinho ev sahibi Rusya'nın, Mısır'ı geride bırakacağı görüşünde. B grubunda ilk sıraya İspanya'yı koyan Mourinho ülkesi Portekiz'in ise ikinci olarak bir üst tura çıkacağını tahmin etti. C grubundan Fransa ve Avustralya'nın çıkacağını düşünen Mourinho, D grubunda ilk sıraya Arjantin ikinci sıraya Nijerya'yı koydu. Brezilya'nın E grubunu zorlanmadan kazanacağını ifade eden Mourinho ikinci sıraya İsviçre'yi koydu. Bu grupta oyuncusu Matic'in Sırbistan formasıyla sahne alacağını hatırlatan Mourinho, "Oyuncularımın kazanmasını istiyorum. Ancak aynı zamanda tatil yapmaları da gerek. Bu nedenle ikinci sıraya İsviçre'yi yerleştiriyorum. Üzgünüm Nemanja ancak tatile ihtiyacın var" dedi.

F grubunda son şampiyon Almanya'nın Meksika'yı ikinci sırada bırakacağını öngören başarılı menajer, G grubunu İngiltere'nin Belçika'nın önünde kazanacağını savundu. Mourinho, H grubundan ise Senegal'in ilk sırada Polonya'nın ikinci sırada çıkacağı görüşündeydi.

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Mourinho'dan Dünya Kupası kehanetleri

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