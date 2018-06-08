Futbolseverlerin gönlünden bir 'Fevernova' geçti; işte geçmişten günümüze Dünya Kupası topları

Rusya'da 20.'si düzenlenecek olan Dünya Kupası'na 6 gün kaldı. Bugüne kadar 20 farklı topun sergilendiği Dünya Kupası'nda futbolseverler birbirinden ilginç toplara şahit oldu.

En çok konuşulanlardan biri olan 2002 Dünya Kupası'nda çıkan Fevernova adlı topun da bulunduğu 'Dünya Kupası topları listesi':

1930 Dünya Kupası Uruguay 'Tiento'

1934 Dünya Kupası İtalya 'Federale 102'

1938 Dünya Kupası Fransa 'Allen'

1950 Dünya Kupası Brezilya 'Super Duplo T'



1954 Dünya Kupası İsviçre

'Swiss WC Match Ball'

1958 Dünya Kupası İsveç 'Top-Star'

1962 Dünya Kupası Şili 'Mr.Crack'

1966 Dünya Kupası İngiltere 'Challenge 4-Star'

1970 Dünya Kupası Meksika 'Adidas Telstar'

1978 Dünya Kupası Arjantin

'Adidas Tango Durlast'

1982 Dünya Kupası İspanya

'Adidas Tango Espana'



1986 Dünya Kupası Meksika 'Adidas Azteca'

1990 Dünya Kupası İtalya 'Adidas Etrusco'

1994 Dünya Kupası ABD 'Adidas Questra'

1998 Dünya Kupası Fransa 'Adidas Tricolore'

2002 Dünya Kupası Japonya-Güney Kore

'Adidas Fevernova'

2006 Dünya Kupası Almanya

'Adidas Teamgeist'

2010 Dünya Kupası Güney Afrika

'Adidas Jabulanisouth'

2014 Dünya Kupası Brezilya 'Brazuca'

2018 Dünya Kupası Rusya 'Telstar'