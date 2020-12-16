Dünya Koronavirüs aşılarını bekliyor; 1 milyardan fazla şişeye ihtiyaç var

T24 Dış Haberler

Dünyanın birçok farklı ülkesinde geliştirilen Koronavirüs aşılarının klinik denemeleri sürerken, bazı ülkelerde aşılanma başladı. Medya bu denemelere odaklanırken, New Yorker dergisi aşıların gerekli yerlere ulaştırılabilmesi için kritik bir ihtiyaca dikkat çekti: Vial şişeler.

New Yorker'ın aktardığına göre ilerleyen süreçte aşıların dünyaya dağıtılabilmesi için bir milyardan fazla vial şişeye ihtiyaç duyulacak. Ancak ilaçları bu şişelere doldurmak riskli bir iş. Borosilikattan yapılan şişeler sıklıkla kırılıyor; bir kırılmış vial şişe bile bütün bir partiyi mahvedebilir.

Corning şirketi borosilikata alternatif olarak 'Valor Cam' geliştiriyor. Şirket, platinum kaplamalı seramik kröze kullanıyor ve bunu bin dereceye kadar ısıtıyor.

Projenin liderlerinde Robert Schaut, camdan 'bor'u çıkarıp alümina eklediklerinde çok daha dirençli bir cam üretebildiklerini farkettiklerini söyledi. Schaut, bunun camın hasar görme ihtimalini azalttığını ve içindekilerin kirletici maddelerle temas olasılığını düşürdüğünü ifade etti.

Fotoğraf: Christopher Payne/New Yorker

Haziran ayında ABD federal hükûmeti, Corning'e Koronavirüs aşılarına vial şişe üretmesi için 200 milyon dolar destek verdi.

Corning'in vial şişelerin üretiminde kullandığı teknik, şişelerin birbirine temas ederek cam tozu oluşturmasını önlüyor.