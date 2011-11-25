-Dünya konjonktürü değişti TBMM (A.A) - 25.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, görünümün pozitif olduğu dönemdeki dünya konjonktürü ile bugünün dünya konjonktürünün çok değiştiğini belirterek, ''O günden bugüne ABD'nin kredi notu kırıldı, Fransa'nın kırıldı kırılacak'' dedi. Babacan, ''Bizim için önemli olan; yatırımcının, Türkiye'ye yatırım yapanların, uluslararası ve Türk iş dünyasının, halkımızın verdiği nottur'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Babacan, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK'nın 2012 yılı bütçeleri üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Babacan, FITCH'in Türkiye'nin kredi notunun görünümünü değiştirmesi ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi. Bunun, bu kuruluşların kararları, metotları ve düşünce tarzları olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu: ''Görünümün pozitif olduğu dönemdeki dünya konjonktürü ile bugünün dünya konjonktürü çok değişti. O günden bugüne ABD'nin kredi notu kırıldı, Fransa'nın notu kırıldı, kırılacak. Dünya konjonktürünün bu kadar değiştiği bir dönemde böyle kararlar alabilirler. Bize göre notun kendisi yanlış. Türkiye'nin risk göstergeleri, 15 AB üyesinden daha iyi bir noktada. Biz onların parasıyla, onlar da kendi paralarıyla borçlanmalarına rağmen bu noktada. Biz bu kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşüyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Biz işimize bakacağız, istikrarı korumak için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Bizim için önemli olan; yatırımcının, Türkiye'ye yatırım yapanların, uluslararası ve Türk iş dünyasının, halkımızın verdiği nottur. Bunun da çok çok farklı olduğunu herkes biliyor zaten.''