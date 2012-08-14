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Yaşam

Dünya kickboks şampiyonu tecavüzden tutuklandı

B.K. Yunanistan'daki turnuvadan ikinci olarak gümüş madalyayla ayrılmıştı

14 Ağustos 2012 17:55

Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde spor salonu işleten dünya kick boks 2’ncisi 26 yaşındaki B.K., müşterileri arasında bulunan 17 yaşındaki E.T.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Geçen ay Dünya Profesyonel Kick Boks Birliği’nin Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlediği şampiyonada Türkiye’yi temsil eden ve 85 kiloda gümüş madalya alan B.K., spor salonuna gelen müşterilerinden E.T.’ye tecavüz etmekle suçlandı. E.T., B.K.’nın kendisini evine davet edip burada tecavüz ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. B.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde E.T. ile kendi isteği doğrultusunda ilişkiye girdiklerini ileri süren B.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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