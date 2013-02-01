Dünya karo halı Interface Networks projesi ile rekora imza attı

Dünya karo halı devi Interface Networks projesi ile bir rekora imza attı. Haziran 2012’de başlayan pilot proje beklenenin üzerinde katılım sağlanması sonucu büyük başarıya ulaştı. Bu proje ile atık balıkçı ağlarının oldukça önemli bir hammadde olabileceği de ispatlandı. Interface’in Networks adı verilen bu projesi dünyaya örnek olabilecek bir çevre projesi haline geldi.

Dünya karo halı Pazar lideri Interface geçtiğimiz Mayıs ayında Filipinler’de balıkçı ağlarından hammadde üretmek için bir proje başlattı. Bu projenin ilk sonuçları elde edildi. Hem kıyılara atılıp çevreyi kirleten ağlar temizlenip değerlendirildi hem de yerel halka gelir sağlandı. İlaveten karo halı için hammadde sağlanmış oldu.

Global karo halı imalatçısı Interface ile çevreyi koruma amaçlı hayır kuruluşu Londra Zooloji Derneği, Haziran 2012’de başlattıkları pilot projenin başarıyla sonuçlanmasını ve hem çevrenin korunması, hem de sosyo-ekonomik koşullar açısından fayda sağlayacak olan bir ticari iş ortaklığının başlangıcını kutluyorlar. Net-Works™ deyimiyle, bu yenilikçi işbirliği, dünyanın en yoksul kıyı toplumlarının bazılarında atık balık ağları nedeniyle gittikçe büyümekte olan çevresel problemi ortadan kaldırmak üzere oluşturuldu.

Atık ağlar için toplum bazlı tedarik zinciri oluşturarak yerel balıkçıların yaşam koşullarını geliştirmeyi amaçlarken, bir yandan da Interface’in karo halıları için geri dönüştürülmüş materyallerden oluşan yeni bir kaynak sağlıyor. Yüzyıllar boyunca bozulmadan kalma özelliğine sahip olan atık balık ağları ne yazık ki plajlarda, denizlerde, çevreye ve sualtı hayatına ciddi hasarlar veriyor. Ancak bu balık ağlarındaki naylonun büyük bir kısmı, halı ipliği yapımında kullanılan materyalin aynısı.

Bu işbirliği 2012 yılının Haziran ile Ekim ayları arasında yapılmıştı. Networks projesinde; yerel halkla ve NGO’larla işbirliği kapsamında balık ağlarının toplanmasında kullanılacak altyapı kuruldu ve sadece bir ayda bir ton (1000 kg) balık ağı topladı. Bu sayede tehdit altındaki bir mercan kayalığı olan, Filipinler’in Danajon Sahili’ndeki plajlar da büyük ölçüde temizlendi. Bu sene toplanacak ağlarla imal edilecek olan ticari karo halıların geliştirilmesi amacıyla, operasyonların boyutu da her geçen gün büyüyor.

Toplama sistemleri, yöredeki en az 15 köye yerleştirilecek ve 280’den fazla yoksul haneyi kapsayacak (bir hanenin ortalama 5 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde 1400 kişiye tekabül ediyor). Hedef, Nisan ayının sonuna kadar 20 ton atık ağ toplanması – bu kayda değer miktar sayesinde, toplumlar için doğrudan maddi kaynak yaratılmış ve bölgedeki ailelerin genel olarak aylık €120’nun altında bir gelirle geçindiği düşünüldüğünde pozitif bir etki bırakılmış olunacak.

Interface’in Yeni Projeler Direktörü Nigel Stansfield, “Londra Zooloji Derneği ile geliştirmiş olduğumuz projenin çok işe yaradığını ve bu kadar büyük gelecek vaat ettiğini görmek gerçekten sevindirici. Interface markası için çok daha büyük bir amaç için uğraşıyoruz ve ürün satmanın ötesinde bir sorumluluğa sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Toplanan balık ağlarında karo halılarımız için geri dönüştürülebilecek bir naylon bulunuyor ki bu sayede biz de bakir hammadde kullanımımızı azaltabiliyoruz ve daha da önemlisi, yerel toplumlar için daha iyi yaşam koşullarına sahip olma fırsatları yaratıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz operasyonları genişletmek ve işbirliğimizin ilk karo halılarını üretmek” diyor.

Londra Zooloji Derneği’nden Dr. Nick Hill, “Net-Works projesi Danajon Sahili’ndeki yerel halk tarafından büyük bir heyecan ve ilgiyle karşılandı. Bunu projeye katılmak ve plajları atık balık ağlarından temizlemek için bir araya gelen insanların çokluğundan net bir şekilde gördük. Ağlar çok hafif olduğu için, böylesi düşük nüfuslara sahip toplumlardan bir ton ağ toplama hedefimizin gerçekten zorlu bir mücadele olacağının her zaman farkındaydık; bu yüzden bu başarıya ulaşabilmiş olmamızdan dolayı çok mutluyuz. Ancak daha projenin başındayız ve önümüzdeki yıl boyunca projenin çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini gözlemliyor olacağız ancak görünen o ki bu etkiler pozitif yönde olacak” diyor.

2013 yılında Interface ve Londra Zooloji Derneği, ortaklıklarını dünyanın başka bölgelerine de taşıyabilmenin fırsatlarını arayacaklar. Bunun yanında başka uygun bölgelerin de Net-Works tedarik merkezleri oluşturabilmelerine yardımcı olmak için ağ toplama amaçlı özel makine parkları geliştirilecek.