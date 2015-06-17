Dünya kamuoyu Mısır'daki idam kararlarına tepkili

Mısır'ın darbeyle devrilen ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yle birlikte 106 kişiye verilen idam cezaları, dünya genelinde tepki gördü. Beyaz Saray, "Karardan derin rahatsızlık duyuyoruz" derken, İngiltere ise "Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayanan daha istikrarlı bir Mısır'ı desteklemekteyiz. Bundan sonraki yasal süreçleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Mursi ve Müslüman Kardeşler üyelerine verilen müebbet hapis ve idam cezalarıyla ilgili olarak, "Mursi ve diğer birçoklarına karşı siyasi motivasyon içeren bu karardan derin rahatsızlık duymaktayız. Özellikle de kitlesel dava ve mahkumiyet uygulamalarını kınıyoruz" dedi.

Beyaz Saray: Bu uygulamalar adil değil, hukukun üstünlüğüne yönelik güvenin altını kazıyor

Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında konuşan Earnest, şu ifadeleri kullandı:

"ABD olarak, Mısır'da çeşitli siyasilere yönelik tutuklamalar ve mahkumiyetlere yönelik defalarca kaygılarımızı dile getirdik. Prosedürlerin, yalnızca uluslararası değerlere aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda tüm Mısırlıların hak ettiği istikrara da zarar verecek şekilde yürütülmesinden kaygılıyız. Özellikle de Mısır'ın uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olmayan şekilde yürütülen ve muhalifler ile sivil toplum liderleri de dahil şiddetten uzak aktivistlere ve hatta bağımsız gazetecilere karşı sıklıkla kullanılan kitlesel dava ve mahkumiyet uygulamalarını kınıyoruz. Bu uygulamalar adil değil ve Mısır'da hukukun üstünlüğüne yönelik güvenin altını kazıyor."

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, "İngiliz hükümeti, Mursi ve 100'den fazla kişiye verilen idam cezasından derin endişe duymaktadır. Bu endişe, karar ilk açıklandığında da belirtilmiştir. İngiltere, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayanan daha istikrarlı bir Mısır'ı desteklemektedir. Bundan sonraki yasal süreçleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

'Bu karar sayesinde Müslüman Kardeşler, El Kaide ve DAEŞ ile bir tutulmuştur'

Yeşiller Partisi Milletvekili ve Mısır Sorumlusu Franziska Brantner, askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam cezasının onanması sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "sesini yükseltmesini" istedi.

Kararın Mısır'ın mevcut rejiminin daha önce olduğu gibi Müslüman Kardeşler'e savaş açmasının bir sonucu olduğunu belirten Brantner, "Bu karar sayesinde Müslüman Kardeşler, El Kaide ve DAEŞ ile bir tutulmuştur" dedi.



"Karar sayesinde Mısır'ın mevcut rejimi ülkedeki ve bölgedeki krizin üstesinden gelme şartlarını derinden yaralamıştır" diyen Brantner, şu ifadeleri kullandı:

"Mursi'nin başka bir ülkeye gönderilmesi bizim görüşümüze göre söz konusu değildir. Yeşiller iki hafta önce Sisi'nin Almanya'ya davet edilmesini protesto etmiştir. Alman Hükümeti (bu davetle) kendinin (konuyla ilgili) önceki görüşlerini yok saymıştır. Sisi Almanya'ya Mısır'daki parlamento seçimleri yapıldıktan sonra gelebilmeliydi."

Fransa İnsan Hakları Ligi (LDH) de yazılı bir açıklama yaparak, Mursi ve Müslüman Kardeşler üyelerine verilen cezaların "haksız" olduğunu ifade etti.

Af Örgütü: Mursi'ye verilen ceza, Mısır'daki adalet sisteminin tamamen çöktüğünü gösteriyor

Uluslararası Af Örgütü İsveç Sözcüsü Elisabeth Löfgren, Mursi ve arkadaşlarına verilen idam cezalarının onanmasını örgüt olarak kınadıklarını belirterek, "İdamların durdurulması için dünyanın dört bir tarafındaki bürolarımız kanalıyla etkili protestolar yapacağız” dedi.



Dünyadaki bütün idam cezalarına karşı olduklarını kaydeden Löfgren, "Mursi'ye verilen ceza Mısır'daki adalet sisteminin tamamen çöktüğünü gösteriyor. Eğer dünya olarak Mursi'nin idam edilmesini önleyemezsek, Mısır felaketin eşiğine gelir” ifadelerini kullandı.



Uluslararası Af Örgütü üyelerinin bulundukları ülkelerdeki Mısır büyükelçiliklerini arayarak kararı protesto ettiklerini ifade eden Löfgren, "Mısır adalet sisteminin Sisi'nin etkisinde olduğunu tespit ettik. Mursi'nin idam cezasının onanması tamamen siyasi bir karardır. Ve Sisi'nin isteği doğrultusunda yargıçlar karar verdi" değerlendirmesinde bulundu.