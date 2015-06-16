Birleşmiş Milletler'den 'idam cezalarını uygulamayın' çağrısı

Birleşmiş Milletler, darbeyle devrilen ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yle birlikte 106 kişiye verilen idam cezalarını durdurma çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Mısır'a idam cezalarının uygulanmaması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Mursi ve yüzlerce kişiye verilen idam cezalarının durdurulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un basın ofisi de yazılı bir açıklama yaparak, "Birleşmiş Milletler, ölüm cezasının kullanımına her durumda karşıdır. Genel Sekreter de bu tarz kitlesel yargılamalarda alınan kararların, Mısır'ın uzun süreli istikrarına negatif etkisi olacağından endişeleniyor" dedi.