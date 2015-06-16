Erdoğan'dan Mursi tepkisi: Darbecilerin verdiği idam kararının geri alınması için uluslararası toplum harekete geçmeli

Mısır'da darbeyle devrilen ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin müebbet hapis ve idam cezaları almasına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın kararları kınamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, "Bu kararlar, hukukun, temel hak ve özgürlüklerin katledilmesidir, darbe yönetimin talimatlarıyla verilen idam kararlarının geri alınması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Mursi'nin, Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Mursi’yle beraber 106 kişiye geçtiğimiz ay verilen idam cezalarının, 16 Haziran günü onanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Sayın Mursi’nin keyfi, uluslararası standartları karşılamaktan uzak ve hukuki sayılamayacak bir süreç sonucunda böyle bir hükümle karşı karşıya bırakılması, şüphesiz Mısır’ın ihtiyaç duyduğu toplumsal barış ve istikrarın sağlanmasına hiçbir şekilde katkı sağlamayacaktır. Mısır’ın izlediği bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi ve söz konusu kararları gecikmeden geri alması, hem Mısır’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarı bakımından önemle beklenmektedir."

'Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da idam ve müebbet hapis cezaları hakkında bir açıklama yaptı. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Cumhurbakanı, "Sayın Mursi ve diğer mağdurlar hakkında verilen idam cezalarının bozulması ve engellenmesi hayati önem taşımaktadır" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının, haksızca cezaevine konularak temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının akabinde, kendisi ve birlikte yargılandığı 105 kişi hakkında verilen idam cezalarının onanmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu kararlar, hukukun, temel hak ve özgürlüklerin katledilmesidir.

Sayın Mursi'nin bir başka davadan müebbet hapis cezasına da çarptırılmış olduğu bu süreç, binlerce masum insanı öldüren ve on binlerce kişiyi haksız yere hapse atan darbe yönetiminin hukuku ayaklar altına aldığının en bariz göstergelerinden biridir. Mısır'da toplumsal barışı ciddi biçimde tehlikeye sokabilecek bu gidişata son verilmesi, darbe yönetimin talimatlarıyla verilen idam kararlarının geri alınması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz.

Mısır'da adil yargılama koşullarına riayet edilmeksizin verilen keyfi kararların bozulmasının sağlanması, uluslararası toplumun demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkma mücadelesi açısından da son derece önemlidir. Mısır'da toplumsal uzlaşının ve istikrarın yeniden tesisi açısından, Sayın Mursi ve diğer mağdurlar hakkında verilen idam cezalarının bozulması ve engellenmesi hayati önem taşımaktadır. Mısır'da sağduyunun, demokrasinin ve hukukun hakim olmasını temenni eden Türkiye, her zaman kardeş Mısır halkının yanında yer almaya devam edecektir."