'Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

Bilkent Senfoni Orkestrası ”8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle vereceği konserle, dünyaca ünlü kadın sanatçıları bir araya getirecek.



Konseri, genç orkestra şefleri arasında en ilgi çekici isimlerden biri olan Nadia Wasiutek yönetecek, konserin solisti, Halle Opera ve Devlet Orkestralarının solo flütçüsü Enke Lange olacak. Bilkent Konser Salonu’nda 6 Mart’ta gerçekleştirilecek konserde Bartok’un “Divertimento”, J.S. Bach’ın “BWV.1067, Si minör 2. Süit”i ve Çaykovski’nin “Op.48, Serenad” eserleri yorumlanacak.



Strazburg-Fransa’da dünyaya gelen Ukrayna asıllı orkestra şefi Nadia Wasiutek, Ulusal Müzik Konservatuvarı’nda keman eğitimiyle müziğe başladı. Armoni ve komposizyon eğitimlerinden sonra, Reims Ulusal Konservatuvarı’na (Fransa) kabul edilen Wasiutek, burada orkestra şefliği eğitimini iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak diplomasını aldı.



Toscana’da Montepulciano Festivali Operaları yardımcı şefi olan Wasiutek, 2006’dan beri, birçok Fransız orkestrasından profesyonel müzisyenleri bir araya toplayan “le Classique Parisien” Orkestrası’nın daimi şefliğini yürütmektedir.



Berlin’de doğan ve eğitim gören konserin solisti Elke Lange, “Hanns Eisler” Müzik Okulu’nda Prof. Eberhart Grünenthal ile çalıştı. 1989’da Halle Bölge Tiyatrosu’nda yardımcı solo flütçü olarak çalışan Lange, Berlin Filarmoni Orkestrası solo flütçüsü Andreas Blau ve Dresden Saxon Devlet Orkestrası solo flüt sanatçısı Prof. Eckart Haupt ile eğitimine devam etti.



1993’ten bu yana Halle Opera Evi ve Halle Devlet Orkestrası’nın solo flütçüsü olarak görev alan Lange, 1997-98 yılları arasında Leipzig “Felix Mendelssohn Bartholdy” Müzik Okulu’nda Benedict Czalog ile Barok flütü incelemeleri çalışmaları yaptı.



Kariyeri boyunca birçok oda müziği grubunun önde gelen sanatçısı olarak hem ülkesinde hem de yurt dışında konserler veren Lange, aynı zamanda birçok CD ve radyo kaydı gerçekleştirdi.

