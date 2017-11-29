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Sağlık

Dünya İslam Sağlık Birliği Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA)-HASTANEDE, 46 ülkeyi temsilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, üye ülke temsilcileri, dernek başkanları ve bürokratlar olmak üzere alanında uzman 120 kişi ağırlandı

29 Kasım 2017 14:10

İSTANBUL, (DHA)-HASTANEDE, 46 ülkeyi temsilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, üye ülke temsilcileri, dernek başkanları ve bürokratlar olmak üzere alanında uzman 120 kişi ağırlandı.

Dünya İslam Sağlık Birliği olarak Sağlık-Der’in ev sahipliğinde 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’nin ikincisi düzenleniyor. Kongre öncesinde yapılan ziyarette konuşma yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof.Dr. O. Gazi Yiğitbaşı şunları söyledi;

\"ÇÖZÜMLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLADIK\"

“Öncelikle bu kadar duyarlı bir birliğin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Değişim ve gelişimlerin bu kadar hızlı yaşandığı bir çağda sağlık hizmetine ulaşamayan insanların olduğunu bilmek acı veriyor. Ülkemizin de kuruluşundan bu yana üye olduğu Dünya İslam Sağlık Birliği’nin bu konuda yaptığı çalışmaları bizde destekliyoruz. Medipol Ailesi olarak da bilimin ışığında tüm tıbbi ihtiyaçlara yönelik çözümleri tek bir çatı altında topladık\"

Prof Dr. O. Gazi Yiğitbaşı,  büyük emekler ile inşa edilen Avrupa ve Balkanlar’ın en büyük Üniversite Hastanesi olarak faaliyette olan sağlık kompleksinde hizmet verdiklerini söyleyerek \"Sağlık sektöründe özellikleriyle örnek teşkil eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi 300 doktoru, 25 ameliyathanesi ve bin sağlık personeli ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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