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Çevre

Dünya iklim değişikliğini durdurabilir mi?

Okyanusların emdiği karbondioksit nedeniyle denizlerdeki yaşam artık daha asitli bir ortamda sürüyor... Bu da denizlerdeki biyoçeşitliliği kötü yönde etkiliyor

03 Ağustos 2012 18:22

ABD'deki Colorada Üniversitesi'nde çalışan bilim insanlarının son araştırması küresel ısınma ile ilgili korkuları biraz olsun hafifletti.

ABD'deki Colorada Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan araştırmada dünyanın atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya neden olan karbondioksiti absorbe etme yeteneği olduğuna dikkat çekiliyor. Ormanlar, okyanuslar dünyada adeta bir karbondioksit filtreleme işlevi görüyorlar...

Bunlar sayesinde iklim değişikliğindeki hızlı artışta biraz frene basıldığı anlaşılıyor. Araştırma raporunun yazarlarından Pieter Tans şunları söylüyor: "İnsan aktiviteleri nedeniyle atmosfere yayılan ve iklim değişikliğine neden olan karbondioksiti dünya filtreleyebiliyor. Ancak bunu sonsuza kadar yapamaz. Ormanlar ve okyanuslar aracılığıyla yapılan filtreleme zaman içinde azalacak."

Araştırmayı yapan bilim insanları uyarıyor: "Ormanlar ve okyanuslar sayesinde tutulan karbondioksit miktarı, küresel ısınmayı önleyecek boyutlarda değil."

Okyanusların emdiği karbondioksit nedeniyle denizlerdeki yaşam artık daha asitli bir ortamda sürüyor... Bu da denizlerdeki biyoçeşitliliği kötü yönde etkiliyor. Ormanların ve okyanusların filtrelediği karbon miktarı 1960 yılında havadan 2.4 milyar ton karbon iken bu rakam 2010 yılında 5 milyar tona çıkmış durumda.

Amerikan Nature dergisindeki makaleye göre 1959 yılından beri insanoğlunun havaya verdiği sera gazı miktarının %55'i bitkiler, toprak ve okyanuslar tarafından artan bir hızla geri çekildi. Ancak  kalan %45'in bile küresel ısınmaya neden olmak için yeterli....(ntvmsnbc)

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Colorada Üniversitesiiklimdeğişiklikküresel ısınma

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