Dünya hem şişman, hem aç



Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün (IFPRI) raporuna göre, yanlış beslenme dünya genelinde büyüyen bir sorun. Raporda, giderek artan sayıda ülkenin şişmanlık ve yetersiz beslenmenin sonuçları ile mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çekiliyor.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nden Lawrance Haddad, "Artık yanlış beslenmenin normal olduğu bir dünyada yaşıyoruz" dedi. Enstitü tarafından hazırlanan "Global Gıda Raporu"nu Çin'in başkenti Pekin'de kamuoyuna tanıtan Haddad, "Her 3 kişiden biri yanlış beslenmenin bir türünden muzdarip" diye konuştu.

"Dünya mücadeleden vazgeçti"

Yanlış beslenmenin maliyetinin 'sarsıcı boyutlarda' olduğuna dikkat çekilen raporda, alınan önlemlerin ise yetersiz olduğu vurgulandı. Raporda 129 ülkeden veriler incelendi. Buna göre, bu ülkelerin 57'si hem yetersiz beslenme hem de şişmanlık yönünden 'çok ciddi' bir tablo ile karşı karşıya. Raporda, "Dünya bu eğilimi yavaşlatma veya tersine çevirme yolundan geriye döndü" tespiti yer aldı.

2 milyar kişi aşırı kilolu

Rapora göre, dünya genelinde 2 milyar kişi aşırı kilolu. Her 12 kişiden biri ise diyabet hastası. Raporda, yanlış beslenmenin 5 yaşın altındaki çocuklardaki ölüm vakalarından en az yarısının sebebi olduğu belirtildi.

Öte yandan yanlış veya yetersiz beslenmenin ekonomik ve toplumsal sonuçlarının da çok büyük boyutlarda olduğuna dikkat çekildi. Buna göre, Asya ve Afrika ülkelerinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 11'i yanlış ve yetersiz beslenmeden ötürü kaybediliyor.

Yanlış beslenmenin maliyeti

Aşırı veya yetersiz beslenmenin her yıl 2008-2010 yılları arasındaki mali kriz sırasında kaybedilenden daha fazla milli gelir kaybına yol açtığı ifade ediliyor. ABD'de bir aile üyesinin aşırı kilolu olması durumunda, yıllık gelirden sağlık harcamalarına ayrılan payın yüzde 8 oranında arttığı vurgulanıyor. Çin'de ise diyabet hastası bir kişinin maaşının yüzde 16'sını sağlık harcamalarına ayırdığı belirtiliyor.