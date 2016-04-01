Dünya giderek şişmanlıyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne
(WHO) göre vücut-kitle endeksi 25'in üzerinde olan yetişkinler aşırı kilolu yani
obez olarak tanımlanıyor. Londra'daki Imperial Collage'in yaptığı son araştırmaya göre dünya
genelinde 641 milyon yetişkin aşırı kilolu. Bunun 375 milyonunu
kadınlar, 266 milyonunu da erkekler
oluşturuyor. The Lancet adlı İngiliz bilim dergisinde yayımlanan araştırmada şişman nüfusun 2025
yılında 1 milyarı aşarak nüfusun yüzde yirmisini oluşturacağına dikkat çekildi.
Geçmişteki durumun farklı olduğunu belirten son araştırmanın bilimsel
koordinatörü Majid Ezzati, 40
yıl öncesinde düşük kiloluların sayısının şişmanların iki katı kadar olduğunu belirterek, günümüzde
obezlerin sayısının düşük kiloluları geçtiğinin altını çizdi. Örneğin 1975'teki aşırı şişman sayısı 105
milyon olarak veriliyor.
Yılda 1,5 kg aldık!
186 farklı ülkeden 18 yaş üstü 19 milyon kişi üzerinde yapılan araştırma, son 40 yıl içinde erkeklerde
vücut-kitle endeksinin 21,7'den 24,2'ye kadınlarda da 22,1'den
24,4'e çıktığını ortaya koyuyor. Bu da
yıllık 1,5 kiloluk bir artışa denk geliyor.
Uzmanlar kilo artışı eğilimini değişen
beslenme alışkanlıkları ve kalıtımsal nedenlere bağlıyor. Bu
sayının giderek arttığı sanayi ülkelerinde sağlıksız beslenme ve
hareketsizlik obeziteye zemin
hazırlıyor. Özelikle orta gelire sahip bazı Pasifik, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika
ülkelerinde aşırı kilolu sayısının alarm verdiği vurgulanan araştırmada, gerekli önemlerin alınmaması
halinde bunun uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılıyor.