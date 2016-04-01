Dünya giderek şişmanlıyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne

(WHO) göre vücut-kitle endeksi 25'in üzerinde olan yetişkinler aşırı kilolu yani

obez olarak tanımlanıyor. Londra'daki Imperial Collage'in yaptığı son araştırmaya göre dünya

genelinde 641 milyon yetişkin aşırı kilolu. Bunun 375 milyonunu

kadınlar, 266 milyonunu da erkekler

oluşturuyor. The Lancet adlı İngiliz bilim dergisinde yayımlanan araştırmada şişman nüfusun 2025

yılında 1 milyarı aşarak nüfusun yüzde yirmisini oluşturacağına dikkat çekildi.

Geçmişteki durumun farklı olduğunu belirten son araştırmanın bilimsel

koordinatörü Majid Ezzati, 40

yıl öncesinde düşük kiloluların sayısının şişmanların iki katı kadar olduğunu belirterek, günümüzde

obezlerin sayısının düşük kiloluları geçtiğinin altını çizdi. Örneğin 1975'teki aşırı şişman sayısı 105

milyon olarak veriliyor.

Yılda 1,5 kg aldık!

186 farklı ülkeden 18 yaş üstü 19 milyon kişi üzerinde yapılan araştırma, son 40 yıl içinde erkeklerde

vücut-kitle endeksinin 21,7'den 24,2'ye kadınlarda da 22,1'den

24,4'e çıktığını ortaya koyuyor. Bu da

yıllık 1,5 kiloluk bir artışa denk geliyor.

Uzmanlar kilo artışı eğilimini değişen

beslenme alışkanlıkları ve kalıtımsal nedenlere bağlıyor. Bu

sayının giderek arttığı sanayi ülkelerinde sağlıksız beslenme ve

hareketsizlik obeziteye zemin

hazırlıyor. Özelikle orta gelire sahip bazı Pasifik, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika

ülkelerinde aşırı kilolu sayısının alarm verdiği vurgulanan araştırmada, gerekli önemlerin alınmaması

halinde bunun uzun vadede ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılıyor.

