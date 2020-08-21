Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 23 milyonu aştı

T24 Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi ilan etmesinden 5 ay sonra dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 23 milyonu aştı.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre; 23 milyon 8 bin 820'ye ulaştı.

5 milyon 766 bin 157 vaka ile ABD en çok vaka tespit edilen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. ABD'yi; 3 milyon 513 bin 39 vaka ile Brezilya, 2 milyon 972 bin 235 vaka ile Hindistan, 946 bin 976 vaka ile Rusya, 599 bin 940 vaka ile Güney Afrika Cumhuriyeti takip ediyor.

Türkiye, 255 bin 723 vaka ile, dünya genelindeki vaka sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: